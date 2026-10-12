Alors qu’il a tout à gagner lors de cette fin de saison, étant donné qu’il n’a aucun point à défendre, Arthur Fils semble pour­tant plus tendu que d’habitude.

Quelques jours après une défaite assez cruelle contre Valentin Vacherot en quarts de finale de l’ATP 500 de Tokyo, le Français a cette fois été éliminé dès le troi­sième tour du Masters 1000 de Shanghai par le toujours impré­vi­sible Botic Van De Zandschulp.

Et au moment de concéder le break lors du 11e jeu du premier set, le protégé de Goran Ivanisevic a laissé éclater sa rage en explo­sant sa raquette au sol à plusieurs reprises.

Quand Arthur Fils se fait breaker, c’est sa raquette qui trinque 😬Le #RolexShanghaiMasters, c’est en exclu­si­vité sur Eurosport et HBO Max https://t.co/IoaXcH3cnW — Eurosport France (@Eurosport_FR) October 12, 2026

Une colère qui n’aura même pas été libé­ra­trice, comme cela peut parfois arriver.