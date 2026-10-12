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Le gros coup de sang d’Arthur Fils lors de sa défaite au troi­sième tour

Par
Thomas S
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Alors qu’il a tout à gagner lors de cette fin de saison, étant donné qu’il n’a aucun point à défendre, Arthur Fils semble pour­tant plus tendu que d’habitude. 

Quelques jours après une défaite assez cruelle contre Valentin Vacherot en quarts de finale de l’ATP 500 de Tokyo, le Français a cette fois été éliminé dès le troi­sième tour du Masters 1000 de Shanghai par le toujours impré­vi­sible Botic Van De Zandschulp.

Et au moment de concéder le break lors du 11e jeu du premier set, le protégé de Goran Ivanisevic a laissé éclater sa rage en explo­sant sa raquette au sol à plusieurs reprises. 

Une colère qui n’aura même pas été libé­ra­trice, comme cela peut parfois arriver. 

Publié le lundi 12 octobre 2026 à 17:04

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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