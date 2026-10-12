Alors qu’il a tout à gagner lors de cette fin de saison, étant donné qu’il n’a aucun point à défendre, Arthur Fils semble pourtant plus tendu que d’habitude.
Quelques jours après une défaite assez cruelle contre Valentin Vacherot en quarts de finale de l’ATP 500 de Tokyo, le Français a cette fois été éliminé dès le troisième tour du Masters 1000 de Shanghai par le toujours imprévisible Botic Van De Zandschulp.
Et au moment de concéder le break lors du 11e jeu du premier set, le protégé de Goran Ivanisevic a laissé éclater sa rage en explosant sa raquette au sol à plusieurs reprises.
Quand Arthur Fils se fait breaker, c’est sa raquette qui trinque 😬Le #RolexShanghaiMasters, c’est en exclusivité sur Eurosport et HBO Max https://t.co/IoaXcH3cnW— Eurosport France (@Eurosport_FR) October 12, 2026
Une colère qui n’aura même pas été libératrice, comme cela peut parfois arriver.
Publié le lundi 12 octobre 2026 à 17:04