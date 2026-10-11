Auteur d’un bel US Open, avec un premier huitième de finale en Grand Chelem, Arthur Géa confirme sa très grande forme affi­chée ces derniers mois. En seizième de finale du Masters 1000 de Shanghai, le Tricolore a créé la sensa­tion en s’of­frant Ben Shelton, le premier top 10 de sa carrière (7−6, 7–6).

Proposant une couver­ture de terrain excep­tion­nelle, le 56e joueur mondial a complè­te­ment écœuré le fina­liste 2026 à Flushing Meadows. Le Français a aussi fait preuve de carac­tère en évitant un troi­sième set piégeux. Breaké dans le septième jeu de la seconde manche, le natif de Carpentras a répondu instan­ta­né­ment sur le service de son adver­saire pour recoller (4−4).

Mieux, Géa a imposé sa loi dans le tie‐break décisif face à un Shelton impuis­sant. En inter­view sur le court, il a donné ses premières impres­sions sur ce premier gros coup d’éclat de sa jeune carrière.

« Il faut juste être prêt pour chaque point et se battre à partir de là. Mais je pense que c’était ça, la clé. Au final, on peut gagner. C’est la première fois que je viens à Shanghai. C’est vrai­ment incroyable. En arri­vant ici, sur ce même court, on se disait : « Je rêve de jouer sur celui‐là. » J’ai joué contre l’un des meilleurs joueurs. C’est donc un rêve, et c’est vrai­ment génial ».