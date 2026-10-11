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Le gros coup du Français Arthur Géa, tombeur de Shelton : « J’ai joué contre l’un des meilleurs joueurs. C’est un rêve, et c’est vrai­ment génial »

Par
Jean Muller
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Auteur d’un bel US Open, avec un premier huitième de finale en Grand Chelem, Arthur Géa confirme sa très grande forme affi­chée ces derniers mois. En seizième de finale du Masters 1000 de Shanghai, le Tricolore a créé la sensa­tion en s’of­frant Ben Shelton, le premier top 10 de sa carrière (7−6, 7–6).

Proposant une couver­ture de terrain excep­tion­nelle, le 56e joueur mondial a complè­te­ment écœuré le fina­liste 2026 à Flushing Meadows. Le Français a aussi fait preuve de carac­tère en évitant un troi­sième set piégeux. Breaké dans le septième jeu de la seconde manche, le natif de Carpentras a répondu instan­ta­né­ment sur le service de son adver­saire pour recoller (4−4).

Mieux, Géa a imposé sa loi dans le tie‐break décisif face à un Shelton impuis­sant. En inter­view sur le court, il a donné ses premières impres­sions sur ce premier gros coup d’éclat de sa jeune carrière. 

« Il faut juste être prêt pour chaque point et se battre à partir de là. Mais je pense que c’était ça, la clé. Au final, on peut gagner. C’est la première fois que je viens à Shanghai. C’est vrai­ment incroyable. En arri­vant ici, sur ce même court, on se disait : « Je rêve de jouer sur celui‐là. » J’ai joué contre l’un des meilleurs joueurs. C’est donc un rêve, et c’est vrai­ment génial ».

Publié le dimanche 11 octobre 2026 à 08:56

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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