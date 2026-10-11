Auteur d’un bel US Open, avec un premier huitième de finale en Grand Chelem, Arthur Géa confirme sa très grande forme affichée ces derniers mois. En seizième de finale du Masters 1000 de Shanghai, le Tricolore a créé la sensation en s’offrant Ben Shelton, le premier top 10 de sa carrière (7−6, 7–6).
Proposant une couverture de terrain exceptionnelle, le 56e joueur mondial a complètement écœuré le finaliste 2026 à Flushing Meadows. Le Français a aussi fait preuve de caractère en évitant un troisième set piégeux. Breaké dans le septième jeu de la seconde manche, le natif de Carpentras a répondu instantanément sur le service de son adversaire pour recoller (4−4).
Mieux, Géa a imposé sa loi dans le tie‐break décisif face à un Shelton impuissant. En interview sur le court, il a donné ses premières impressions sur ce premier gros coup d’éclat de sa jeune carrière.
« Il faut juste être prêt pour chaque point et se battre à partir de là. Mais je pense que c’était ça, la clé. Au final, on peut gagner. C’est la première fois que je viens à Shanghai. C’est vraiment incroyable. En arrivant ici, sur ce même court, on se disait : « Je rêve de jouer sur celui‐là. » J’ai joué contre l’un des meilleurs joueurs. C’est donc un rêve, et c’est vraiment génial ».
Publié le dimanche 11 octobre 2026 à 08:56