Auteur d’une entrée en lice réussie face à Damir Dzumhur au premier tour du Masters 1000 de Shanghai ce mercredi (6−4, 6–3, en 1h20), Gaël Monfils est revenu sur sa belle compli­cité avec Stan Wawrinka en confé­rence de presse d’après match alors que les deux hommes se sont récem­ment entraînés ensemble.

« C’est un senti­ment incroyable. Nous avons commencé ensemble, nous allons proba­ble­ment finir ensemble. Pour moi, c’est bien, parce qu’il est plus âgé que moi, alors je peux m’ap­puyer sur lui. C’est une légende. Je pense que je suis un bon joueur, mais c’est une légende, alors pour moi, être à ses côtés sur le court est un privi­lège. C’est unique d’avoir une rela­tion aussi longue et aussi bonne que la nôtre. Je suis donc plus qu’heu­reux de pouvoir profiter de la fin de ma carrière avec lui. »