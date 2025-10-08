La surprise du Masters 1000 de Shanghai, c’est Valentin Vacherot. Classé au 204e rang mondial avant le début du tournoi et issu des quali­fi­ca­tions, le Monégasque de 26 ans s’est qualifié en quarts de finale grâce à des victoires sur Laslo Djere, Alexander Bublik, Tomas Machac et Tallon Griekspoor (qui avait battu Jannik Sinner au tour précédent).

« Cela signifie tout pour moi. Je ne pense pas avoir vrai­ment réalisé ce que j’ai accompli cette semaine, et c’est seule­ment après avoir remporté ce match que j’ai pris conscience de tout cela. J’ai été heureux toute la semaine, mais sans pour autant être au septième ciel, et cette victoire est incroyable. Je suis très ému quand je repense aux moments diffi­ciles que j’ai traversés l’année dernière, et même cette année. Le simple fait de partager cela avec mon entraî­neur, mon frère, ma petite amie… C’est incroyable, je vis l’un des meilleurs moments de ma vie en ce moment… Je ne sais même pas contre qui je vais jouer, je ne regarde pas le tableau », a réagi Valentin Vacherot, forcé­ment ému au micro de l’ATP.

Pour tenter de rallier le dernier carré, le cousin germain d’Arthur Rinderknech, lui aussi qualifié en quarts, tentera un nouvel exploit face à Holger Rune jeudi.