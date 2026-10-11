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Le nouveau coup de sang de Bublik qui aurait pu lui coûter très cher

Par
Thomas S
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S’il a fini par s’im­poser face à Brandon Nakashima, ce dimanche, au troi­sième tour du Masters 1000 de Shanghai, Alexander Bublik était pour­tant bien mal embarqué après la perte du premier set. 

Et il aurait même pu se blesser grave­ment après avoir brisé avec sa main le couvercle du bac réservé aux boissons. 

Après malgré tout l’in­ter­ven­tion du médecin, le Kazakhstanais a vite repris ses esprits en rever­sant l’Américain : 6–7(7), 6–3, 7–6(5), en 2h30 de jeu. 

Une belle réac­tion après ce vilain geste. 

Publié le dimanche 11 octobre 2026 à 16:36

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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