S’il a fini par s’imposer face à Brandon Nakashima, ce dimanche, au troisième tour du Masters 1000 de Shanghai, Alexander Bublik était pourtant bien mal embarqué après la perte du premier set.
Et il aurait même pu se blesser gravement après avoir brisé avec sa main le couvercle du bac réservé aux boissons.
Alexander Bublik then hurt his hand in frustration and required a medical timeout ☠️https://t.co/ctRyMBtBXA— Kalshi Tennis (@KalshiTen) October 11, 2026
Après malgré tout l’intervention du médecin, le Kazakhstanais a vite repris ses esprits en reversant l’Américain : 6–7(7), 6–3, 7–6(5), en 2h30 de jeu.
Une belle réaction après ce vilain geste.
Publié le dimanche 11 octobre 2026 à 16:36