S’il a fini par s’im­poser face à Brandon Nakashima, ce dimanche, au troi­sième tour du Masters 1000 de Shanghai, Alexander Bublik était pour­tant bien mal embarqué après la perte du premier set.

Et il aurait même pu se blesser grave­ment après avoir brisé avec sa main le couvercle du bac réservé aux boissons.

Alexander Bublik then hurt his hand in frus­tra­tion and required a medical timeout ☠️https://t.co/ctRyMBtBXA — Kalshi Tennis (@KalshiTen) October 11, 2026

Après malgré tout l’in­ter­ven­tion du médecin, le Kazakhstanais a vite repris ses esprits en rever­sant l’Américain : 6–7(7), 6–3, 7–6(5), en 2h30 de jeu.

Une belle réac­tion après ce vilain geste.