Carlos Alcaraz avait prévenu tout le monde en expli­quant qu’il allait bientôt changer de look après sa victoire sur l’ATP 500 de Tokyo.

Et l’Espagnol a tenu parole puisqu’ il a été filmé à l’en­traî­ne­ment, avant ses débuts ce samedi sur le Masters 1000 de Shanghai, avec une « belle » moustache.

Un chan­ge­ment d’ap­pa­rence qui fait déjà le buzz sur les réseaux sociaux sociaux.

Moustache Carlos ✂️How do we like it ? 🤔@carlosalcaraz #RolexShanghaiMasters https://t.co/2Qb6EloMfe — Tennis TV (@TennisTV) October 10, 2026

Alors qu’il n’a que 23 ans, le septuple vain­queur en Grand Chelem peut en tout cas déjà se targuer d’avoir connu un nombre impres­sion­nant de styles différents.