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Le nouveau look très parti­cu­lier de Carlos Alcaraz

Par
Thomas S
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Carlos Alcaraz avait prévenu tout le monde en expli­quant qu’il allait bientôt changer de look après sa victoire sur l’ATP 500 de Tokyo. 

Et l’Espagnol a tenu parole puisqu’ il a été filmé à l’en­traî­ne­ment, avant ses débuts ce samedi sur le Masters 1000 de Shanghai, avec une « belle » moustache.

Un chan­ge­ment d’ap­pa­rence qui fait déjà le buzz sur les réseaux sociaux sociaux. 

Alors qu’il n’a que 23 ans, le septuple vain­queur en Grand Chelem peut en tout cas déjà se targuer d’avoir connu un nombre impres­sion­nant de styles différents. 

Publié le samedi 10 octobre 2026 à 10:03

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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