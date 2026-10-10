Carlos Alcaraz avait prévenu tout le monde en expliquant qu’il allait bientôt changer de look après sa victoire sur l’ATP 500 de Tokyo.
Et l’Espagnol a tenu parole puisqu’ il a été filmé à l’entraînement, avant ses débuts ce samedi sur le Masters 1000 de Shanghai, avec une « belle » moustache.
Un changement d’apparence qui fait déjà le buzz sur les réseaux sociaux sociaux.
Moustache Carlos ✂️How do we like it ? 🤔@carlosalcaraz #RolexShanghaiMasters https://t.co/2Qb6EloMfe— Tennis TV (@TennisTV) October 10, 2026
Alors qu’il n’a que 23 ans, le septuple vainqueur en Grand Chelem peut en tout cas déjà se targuer d’avoir connu un nombre impressionnant de styles différents.
Publié le samedi 10 octobre 2026 à 10:03