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Le nouvel abandon du Français Atmane va faire jaser !

Par
Baptiste Mulatier
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À quoi joue Terence Atmane ? 

Moins d’une semaine après avoir aban­donné face à Elias Ymer au premier tour du Challenger de Jingshan, en Chine, alors qu’il était mené 5–5, 15–40 dans le set décisif, le Français a refait le coup. 

Son adver­saire Bernard Tomic allait servir pour le match au premier tour des quali­fi­ca­tions du Masters 1000 de Shanghai (6−3, 4–6, 5–3), quand Terence Atmane a décidé de jeter l’éponge. 

Déjà vive­ment critiqué sur les réseaux sociaux après son abandon quelques jours plus tôt, le 99e joueur mondial se retrouve une nouvelle fois au centre des discus­sions, avec ce deuxième abandon en l’espace de quelques jours.

Et des expli­ca­tions sont attendues…

Publié le lundi 5 octobre 2026 à 11:36

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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