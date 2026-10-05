À quoi joue Terence Atmane ?
Moins d’une semaine après avoir abandonné face à Elias Ymer au premier tour du Challenger de Jingshan, en Chine, alors qu’il était mené 5–5, 15–40 dans le set décisif, le Français a refait le coup.
Son adversaire Bernard Tomic allait servir pour le match au premier tour des qualifications du Masters 1000 de Shanghai (6−3, 4–6, 5–3), quand Terence Atmane a décidé de jeter l’éponge.
Déjà vivement critiqué sur les réseaux sociaux après son abandon quelques jours plus tôt, le 99e joueur mondial se retrouve une nouvelle fois au centre des discussions, avec ce deuxième abandon en l’espace de quelques jours.
📊 Les deux derniers matchs de Terence Atmane 🇫🇷 : 🚑 Abandon vs Ymer à 5/5 40–15 au 3e set 🚑 Abandon vs Tomic à 3⁄5 au 3e set https://t.co/2GiGMfcMpE— Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) October 5, 2026
Et des explications sont attendues…
Publié le lundi 5 octobre 2026 à 11:36