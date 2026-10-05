À quoi joue Terence Atmane ?

Moins d’une semaine après avoir aban­donné face à Elias Ymer au premier tour du Challenger de Jingshan, en Chine, alors qu’il était mené 5–5, 15–40 dans le set décisif, le Français a refait le coup.

Son adver­saire Bernard Tomic allait servir pour le match au premier tour des quali­fi­ca­tions du Masters 1000 de Shanghai (6−3, 4–6, 5–3), quand Terence Atmane a décidé de jeter l’éponge.

Déjà vive­ment critiqué sur les réseaux sociaux après son abandon quelques jours plus tôt, le 99e joueur mondial se retrouve une nouvelle fois au centre des discus­sions, avec ce deuxième abandon en l’espace de quelques jours.

📊 Les deux derniers matchs de Terence Atmane 🇫🇷 : 🚑 Abandon vs Ymer à 5/5 40–15 au 3e set 🚑 Abandon vs Tomic à 3⁄ 5 au 3e set https://t.co/2GiGMfcMpE — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) October 5, 2026

Et des expli­ca­tions sont attendues…