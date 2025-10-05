Les conditions de jeu particulièrement éprouvantes à Shanghai mettent les organismes à rude épreuve, et celui de Jannik Sinner n’y échappe pas.
C’est en tout cas l’impression du physiothérapeute de Tallon Griekspoor, opposé au numéro 2 mondial et tenant du titre au troisième tour.
« Il (Sinner) n’est pas à l’aise. Alors continue à pousser ! », a‑t‐il soufflé à son joueur dans le deuxième set, d’après le journaliste José Morgado.
Griekspoor’s physio to Tallon.— José Morgado (@josemorgado) October 5, 2025
« He (Sinner) is not comfortable. So keep pushing ! ».
L’objectif est clair : entraîner l’Italien dans un combat physique intense et tester ses limites.
Publié le dimanche 5 octobre 2025 à 17:34