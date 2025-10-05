Les condi­tions de jeu parti­cu­liè­re­ment éprou­vantes à Shanghai mettent les orga­nismes à rude épreuve, et celui de Jannik Sinner n’y échappe pas.

C’est en tout cas l’impression du physio­thé­ra­peute de Tallon Griekspoor, opposé au numéro 2 mondial et tenant du titre au troi­sième tour.

« Il (Sinner) n’est pas à l’aise. Alors continue à pousser ! », a‑t‐il soufflé à son joueur dans le deuxième set, d’après le jour­na­liste José Morgado.

« He (Sinner) is not comfor­table. So keep pushing ! ». — José Morgado (@josemorgado) October 5, 2025

L’objectif est clair : entraîner l’Italien dans un combat physique intense et tester ses limites.