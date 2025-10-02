AccueilVidéosle point de très haut niveau entre Djokovic et Rune à l'entraînement
Thomas S
Par Thomas S

Toux deux exemptés de premier tour sur le Masters 1000 de Shanghai, Novak Djokovic et Holger Rune se sont entraînés ensemble ce jeudi, pour le plus grand bonheur des fans locaux.

Les deux hommes ont en effet réalisé un point de très haut niveau au cours de cette session ouverte au public où le Serbe a pu faire parler ses qualités athlétiques. 

Pour rappel, Djokovic affron­tera ce vendredi Marin Cilic pour son entrée en lice tandis que Rune sera opposé au Belge Zizou Bergs. 

Publié le jeudi 2 octobre 2025 à 16:37

