Alors que les condi­tions de jeu à Shanghai sont très compli­quées avec des tempé­ra­tures dépas­sant les 30 degrés au coeur de la journée et un taux d’hu­mi­dité de 80%, certains orga­nismes sont en alerte.

C’est notam­ment le cas du Français Terence Atmane, contraint d’aban­donner ce jeudi lors du premier tour à cause mani­fes­te­ment d’un gros coup de chaud. Le témoi­gnage posté sur son compte Instagram quelques heures après la rencontre fait un peu froid dans le dos, sans mauvais jeu de mot.