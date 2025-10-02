Alors que les conditions de jeu à Shanghai sont très compliquées avec des températures dépassant les 30 degrés au coeur de la journée et un taux d’humidité de 80%, certains organismes sont en alerte.
C’est notamment le cas du Français Terence Atmane, contraint d’abandonner ce jeudi lors du premier tour à cause manifestement d’un gros coup de chaud. Le témoignage posté sur son compte Instagram quelques heures après la rencontre fait un peu froid dans le dos, sans mauvais jeu de mot.
« Aujourd’hui, après le premier point du match, mes deux mains tremblaient. Je me suis dit : « Bon, je suis peut‐être plus stressé que d’habitude… ». Après le deuxième jeu et une confortable avance de 2⁄0, j’ai immédiatement senti tout mon corps trembler et j’étouffais après chaque point. Au point que je ne pouvais pratiquement plus respirer et que j’avais très mal à la tête. J’avais l’impression que quoi que je fasse, je ne pouvais tout simplement pas respirer… J’ai immédiatement appelé le kinésithérapeute, mais aucun mot ne sortait de ma bouche. J’étais paniqué, je tremblais. Il m’était impossible de me souvenir où j’étais. Il m’était impossible de vous dire quel jour de la semaine nous étions. Mon corps m’a envoyé un signal, le signal d’arrêter immédiatement. Je suis encore confus quant à ce qui s’est passé aujourd’hui et je ne me souviens pas de grand‐chose. Le stress thermique auquel j’ai été confronté aujourd’hui aurait pu être pire que de perdre connaissance pendant une heure et d’avoir des palpitations cardiaques… Il est temps pour moi de prendre un peu de repos avant de me lancer dans les derniers tournois de la saison. »
Publié le jeudi 2 octobre 2025 à 14:44