Un abandon de plus et pas des moindres en Chine !
La chaleur et l’humidité, qui rendent les conditions particulièrement éprouvantes, continuent de faire des victimes lors du Masters 1000 de Shanghai.
Terrassé par des crampes, Jannik Sinner a été contraint de jeter l’éponge après 2h36 de combat face à Tallon Griekspoor (31e mondial) au troisième tour du Masters 1000 de Shanghai (6−7, 7–5, 3–2, ab).
Le numéro 2 mondial a même eu toutes les peines du monde à quitter le court sans s’écrouler.
Derrota de Jannik Sinner contra Tallon Griekspoor por la 3R del M‑1000 de Shanghai— Danny Miche🎾 (@dannymiche) October 5, 2025
El neerlandés, que venía de 6 primeras rondas consecutivas (desde Toronto hasta Beijing), le ganó 6/7(3), 7⁄5, 3⁄2 y abandono.
Alcaraz prácticamente asegura terminar el año como N°1 pic.twitter.com/exXmvZhTMc
Le tournoi perd son tenant du titre.
Publié le dimanche 5 octobre 2025 à 18:31