AccueilATPATP - ShanghaiLes images folle de Sinner, perclus de crampes et obligé de jeter...
ATP - Shanghai

Les images folle de Sinner, perclus de crampes et obligé de jeter l’éponge !

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

1630

Un abandon de plus et pas des moindres en Chine !

La chaleur et l’humidité, qui rendent les condi­tions parti­cu­liè­re­ment éprou­vantes, conti­nuent de faire des victimes lors du Masters 1000 de Shanghai. 

Terrassé par des crampes, Jannik Sinner a été contraint de jeter l’éponge après 2h36 de combat face à Tallon Griekspoor (31e mondial) au troi­sième tour du Masters 1000 de Shanghai (6−7, 7–5, 3–2, ab). 

Le numéro 2 mondial a même eu toutes les peines du monde à quitter le court sans s’écrouler.

Le tournoi perd son tenant du titre. 

Publié le dimanche 5 octobre 2025 à 18:31

Article précédent
Djokovic, qualifié pour les huitièmes de finale : « Même si les courts sont plus lents que l’année dernière, tout comme les balles, si vous placez bien vos services, il est diffi­cile de vous breaker »
Article suivant
Tous les programmes et résul­tats du Masters 1000 de Shanghai en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.