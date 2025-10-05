Un abandon de plus et pas des moindres en Chine !

La chaleur et l’humidité, qui rendent les condi­tions parti­cu­liè­re­ment éprou­vantes, conti­nuent de faire des victimes lors du Masters 1000 de Shanghai.

Terrassé par des crampes, Jannik Sinner a été contraint de jeter l’éponge après 2h36 de combat face à Tallon Griekspoor (31e mondial) au troi­sième tour du Masters 1000 de Shanghai (6−7, 7–5, 3–2, ab).

Le numéro 2 mondial a même eu toutes les peines du monde à quitter le court sans s’écrouler.

Derrota de Jannik Sinner contra Tallon Griekspoor por la 3R del M‑1000 de Shanghai



El neer­landés, que venía de 6 primeras rondas conse­cu­tivas (desde Toronto hasta Beijing), le ganó 6/7(3), 7⁄ 5 , 3⁄ 2 y aban­dono.



Alcaraz prác­ti­ca­mente asegura terminar el año como N°1 pic.twitter.com/exXmvZhTMc — Danny Miche🎾 (@dannymiche) October 5, 2025

Le tournoi perd son tenant du titre.