On le sait, jouer un match de haut‐niveau à Shanghaï peut‐être compliqué même si l’on a le plus gros palmarès de l’his­toire de tennis.

Si les images de Jannik Sinner ont ému les fans, celles de Djokovic entrain de « vomir » ont été divul­guées bien après sa perfor­mance. Il faut dire que le Serbe a essayé d’être discret.

🚨🚨



La imagen de Djokovic VOMITANDO en pista hoy por las brutales condi­ciones de humedad y calor en Shanghai.



Increíble que tengamos que llegar a esto 😧 pic.twitter.com/FrB8KE9ZTL — José Morón (@jmgmoron) October 5, 2025

D’ailleurs, même s’il explique que les condi­tions ne sont pas évidentes, Nole préfère posi­tiver plutôt que de se plaindre continuellement.

Shanghai nights hit different. Your energy and support carried me through 🙏🏼. 谢谢 pic.twitter.com/JpHWLuiaPr — Novak Djokovic (@DjokerNole) October 5, 2025

Il faut dire que sa côte de popu­la­rité en Chine est très importante.