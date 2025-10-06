On le sait, jouer un match de haut‐niveau à Shanghaï peut‐être compliqué même si l’on a le plus gros palmarès de l’histoire de tennis.
Si les images de Jannik Sinner ont ému les fans, celles de Djokovic entrain de « vomir » ont été divulguées bien après sa performance. Il faut dire que le Serbe a essayé d’être discret.
🚨🚨— José Morón (@jmgmoron) October 5, 2025
La imagen de Djokovic VOMITANDO en pista hoy por las brutales condiciones de humedad y calor en Shanghai.
Increíble que tengamos que llegar a esto 😧 pic.twitter.com/FrB8KE9ZTL
D’ailleurs, même s’il explique que les conditions ne sont pas évidentes, Nole préfère positiver plutôt que de se plaindre continuellement.
Shanghai nights hit different. Your energy and support carried me through 🙏🏼. 谢谢 pic.twitter.com/JpHWLuiaPr— Novak Djokovic (@DjokerNole) October 5, 2025
Il faut dire que sa côte de popularité en Chine est très importante.
Publié le lundi 6 octobre 2025 à 09:45