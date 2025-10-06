AccueilVidéosLes images "volées" de Djokovic en disent long sur son état physique...
Les images « volées » de Djokovic en disent long sur son état physique !

Jean Muller

On le sait, jouer un match de haut‐niveau à Shanghaï peut‐être compliqué même si l’on a le plus gros palmarès de l’his­toire de tennis. 

Si les images de Jannik Sinner ont ému les fans, celles de Djokovic entrain de « vomir » ont été divul­guées bien après sa perfor­mance. Il faut dire que le Serbe a essayé d’être discret.

D’ailleurs, même s’il explique que les condi­tions ne sont pas évidentes, Nole préfère posi­tiver plutôt que de se plaindre continuellement.

Il faut dire que sa côte de popu­la­rité en Chine est très importante.

Publié le lundi 6 octobre 2025 à 09:45

