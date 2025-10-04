Battu par le Japonais Yoshihito Nishioka (173e mondial) à Shanghai (2−6, 6–1, 6–4), Andrey Rublev a concédé une quatrième défaite d’af­filée et conclu une tournée asia­tique cauchemardesque.

Dans des propos relayés par Punto de Break, l’ac­tuel 14e joueur mondial a livré une vraie remise en question.

« Ce n’est pas que mes adver­saires se soient habi­tués à mon tennis, c’est juste que mon jeu a atteint son plafond. Je peux rester bloqué dans le top 20 et, petit à petit, les jeunes vont me faire descendre, ou bien j’es­saie de tout changer radi­ca­le­ment et de me donner une autre chance dans ma carrière. »