ATP - Shanghai

Les mots forts de Rublev après sa 4e défaite de suite : « Je peux rester bloqué dans le top 20, et, petit à petit descendre, ou bien essayer de tout changer et de me donner une autre chance dans ma carrière »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Battu par le Japonais Yoshihito Nishioka (173e mondial) à Shanghai (2−6, 6–1, 6–4), Andrey Rublev a concédé une quatrième défaite d’af­filée et conclu une tournée asia­tique cauchemardesque. 

Dans des propos relayés par Punto de Break, l’ac­tuel 14e joueur mondial a livré une vraie remise en question. 

« Ce n’est pas que mes adver­saires se soient habi­tués à mon tennis, c’est juste que mon jeu a atteint son plafond. Je peux rester bloqué dans le top 20 et, petit à petit, les jeunes vont me faire descendre, ou bien j’es­saie de tout changer radi­ca­le­ment et de me donner une autre chance dans ma carrière. »

Publié le samedi 4 octobre 2025 à 15:57

