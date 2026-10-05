Ce lundi matin avait lieu le tirage au sort du prochain Masters 1000 du circuit, à savoir celui de Shanghai.
Actuellement se jouent les demi‐finales des tournois de Tokyo et de Pékin, où l’on retrouvera ce matin Carlos Alcaraz et Novak Djokovic, respectivement opposés à Jaume Munar et Daniil Medvedev.
La prochaine échéance du calendrier amènera Novak et Carlos à enchaîner dès cette semaine du côté de Shanghai. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il va rapidement falloir qu’ils digèrent leur parcours.
Carlos Alcaraz intentará levantar el título en un M1000 que no tiene como Shanghai. Su cuadro es el siguiente :1R‐Bye 2R‐JM Cerundolo/Qualy 3R‐Buse/Bergs/Kopriva 4R‐Vacherot/Paul/Vallejo CF‐Medvedev/Fritz/Darderi SF‐Fils/Jódar/Lehecka/Ruud/Aliassime F‑Zverev/Djokovic/Shelton/MensikDiría que durete. Vacherot este año va a ir con la motivación por las nubes para defender su título del año pasado.— José Morón (@jmgmoron) October 5, 2026
Pour Carlos Alcaraz, ces deux premiers matchs sembleront à sa portée. Après un premier tour exempt en tant que tête de série numéro 2, il affrontera le vainqueur du match entre Juan Manuel Cerundolo et un joueur issu des qualifications.
Il enchaînera ensuite contre Buse, Bergs ou Kopriva, avant d’avoir un premier test en huitième de finale, potentiellement face à Vacherot ou Tommy Paul. En quarts de finale, il pourrait affronter Medvedev ou Fritz, avant de potentiellement retrouver Fils ou Jodar en demi‐finale.
S’il se retrouve en finale, il retrouvera les joueurs de l’autre partie du tableau, parmi lesquels pourraient figurer Zverev, tête de série numéro 1, Djokovic ou encore Shelton.
Pour le Serbe Novak Djokovic, son tableau lui laisse moins de temps pour entrer facilement dans son tournoi.
Djokovic llega a Shanghai soñando con sumar puntos que le clasifiquen a las ATP Finals.1R‐Bye 2R‐Hurkacz/Duckworth 3R‐Musetti/Qualy 4R‐Davidovich/Tiafoe/Munar CF‐Shelton/Mensik/F Cerúndolo SF‐Zverev/Nakashima/Bublik/De Miñaur F‑Alcaraz/Medvedev/FritzEsto es DURÍSIMO. Ronda a ronda, cada rival supondría un ejercicio de escapismo y supervivencia en un sitio donde el calor y la humedad le pueden lastrar. Además, vendría de Pekín con mucho desgaste. Lo veo difícil para él.— José Morón (@jmgmoron) October 5, 2026
Il pourrait en effet retrouver dès le deuxième tour Hubert Hurkacz, actuellement en demi‐finale du côté de Pékin, avant d’affronter potentiellement Tiafoe ou Davidovich Fokina en huitième de finale, ce dernier s’étant imposé à Chengdu la semaine passée.
Il retrouverait potentiellement Shelton ou Mensik en quarts de finale, avant d’affronter en demi‐finale ce qui pourrait être un remake de Pékin face à l’Allemand Alexander Zverev. Il pourrait ensuite retrouver en finale Alcaraz, Medvedev ou Fritz.
Deux parcours opposés, puisque chacun se trouve dans une partie de tableau différente. Mais les deux joueurs devront se remettre d’un joli parcours cette semaine sur le circuit ATP 500, et potentiellement enchaîner après avoir disputé chacun une finale.
Publié le lundi 5 octobre 2026 à 08:35