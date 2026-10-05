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Les tirages corsés de Carlos Alcaraz et Novak Djokovic pour le prochain Masters 1000

Par
Henri Touchard
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Australian Open - Melbourne - 01�22026

Ce lundi matin avait lieu le tirage au sort du prochain Masters 1000 du circuit, à savoir celui de Shanghai.

Actuellement se jouent les demi‐finales des tour­nois de Tokyo et de Pékin, où l’on retrou­vera ce matin Carlos Alcaraz et Novak Djokovic, respec­ti­ve­ment opposés à Jaume Munar et Daniil Medvedev.

La prochaine échéance du calen­drier amènera Novak et Carlos à enchaîner dès cette semaine du côté de Shanghai. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il va rapi­de­ment falloir qu’ils digèrent leur parcours.

Pour Carlos Alcaraz, ces deux premiers matchs semble­ront à sa portée. Après un premier tour exempt en tant que tête de série numéro 2, il affron­tera le vain­queur du match entre Juan Manuel Cerundolo et un joueur issu des qualifications.

Il enchaî­nera ensuite contre Buse, Bergs ou Kopriva, avant d’avoir un premier test en huitième de finale, poten­tiel­le­ment face à Vacherot ou Tommy Paul. En quarts de finale, il pour­rait affronter Medvedev ou Fritz, avant de poten­tiel­le­ment retrouver Fils ou Jodar en demi‐finale.

S’il se retrouve en finale, il retrou­vera les joueurs de l’autre partie du tableau, parmi lesquels pour­raient figurer Zverev, tête de série numéro 1, Djokovic ou encore Shelton.

Pour le Serbe Novak Djokovic, son tableau lui laisse moins de temps pour entrer faci­le­ment dans son tournoi.

Il pour­rait en effet retrouver dès le deuxième tour Hubert Hurkacz, actuel­le­ment en demi‐finale du côté de Pékin, avant d’affronter poten­tiel­le­ment Tiafoe ou Davidovich Fokina en huitième de finale, ce dernier s’étant imposé à Chengdu la semaine passée.

Il retrou­ve­rait poten­tiel­le­ment Shelton ou Mensik en quarts de finale, avant d’affronter en demi‐finale ce qui pour­rait être un remake de Pékin face à l’Allemand Alexander Zverev. Il pour­rait ensuite retrouver en finale Alcaraz, Medvedev ou Fritz.

Deux parcours opposés, puisque chacun se trouve dans une partie de tableau diffé­rente. Mais les deux joueurs devront se remettre d’un joli parcours cette semaine sur le circuit ATP 500, et poten­tiel­le­ment enchaîner après avoir disputé chacun une finale.

Publié le lundi 5 octobre 2026 à 08:35

A propos de l’auteur

Henri Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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