Ce lundi matin avait lieu le tirage au sort du prochain Masters 1000 du circuit, à savoir celui de Shanghai.

Actuellement se jouent les demi‐finales des tour­nois de Tokyo et de Pékin, où l’on retrou­vera ce matin Carlos Alcaraz et Novak Djokovic, respec­ti­ve­ment opposés à Jaume Munar et Daniil Medvedev.

La prochaine échéance du calen­drier amènera Novak et Carlos à enchaîner dès cette semaine du côté de Shanghai. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il va rapi­de­ment falloir qu’ils digèrent leur parcours.

Carlos Alcaraz inten­tará levantar el título en un M1000 que no tiene como Shanghai. Su cuadro es el siguiente :1R‐Bye 2R‐JM Cerundolo/Qualy 3R‐Buse/Bergs/Kopriva 4R‐Vacherot/Paul/Vallejo CF‐Medvedev/Fritz/Darderi SF‐Fils/Jódar/Lehecka/Ruud/Aliassime F‑Zverev/Djokovic/Shelton/MensikDiría que durete. Vacherot este año va a ir con la moti­va­ción por las nubes para defender su título del año pasado. — José Morón (@jmgmoron) October 5, 2026

Pour Carlos Alcaraz, ces deux premiers matchs semble­ront à sa portée. Après un premier tour exempt en tant que tête de série numéro 2, il affron­tera le vain­queur du match entre Juan Manuel Cerundolo et un joueur issu des qualifications.

Il enchaî­nera ensuite contre Buse, Bergs ou Kopriva, avant d’avoir un premier test en huitième de finale, poten­tiel­le­ment face à Vacherot ou Tommy Paul. En quarts de finale, il pour­rait affronter Medvedev ou Fritz, avant de poten­tiel­le­ment retrouver Fils ou Jodar en demi‐finale.

S’il se retrouve en finale, il retrou­vera les joueurs de l’autre partie du tableau, parmi lesquels pour­raient figurer Zverev, tête de série numéro 1, Djokovic ou encore Shelton.

Pour le Serbe Novak Djokovic, son tableau lui laisse moins de temps pour entrer faci­le­ment dans son tournoi.

Djokovic llega a Shanghai soñando con sumar puntos que le clasi­fi­quen a las ATP Finals.1R‐Bye 2R‐Hurkacz/Duckworth 3R‐Musetti/Qualy 4R‐Davidovich/Tiafoe/Munar CF‐Shelton/Mensik/F Cerúndolo SF‐Zverev/Nakashima/Bublik/De Miñaur F‑Alcaraz/Medvedev/FritzEsto es DURÍSIMO. Ronda a ronda, cada rival supon­dría un ejer­cicio de esca­pismo y super­vi­vencia en un sitio donde el calor y la humedad le pueden lastrar. Además, vendría de Pekín con mucho desgaste. Lo veo difícil para él. — José Morón (@jmgmoron) October 5, 2026

Il pour­rait en effet retrouver dès le deuxième tour Hubert Hurkacz, actuel­le­ment en demi‐finale du côté de Pékin, avant d’affronter poten­tiel­le­ment Tiafoe ou Davidovich Fokina en huitième de finale, ce dernier s’étant imposé à Chengdu la semaine passée.

Il retrou­ve­rait poten­tiel­le­ment Shelton ou Mensik en quarts de finale, avant d’affronter en demi‐finale ce qui pour­rait être un remake de Pékin face à l’Allemand Alexander Zverev. Il pour­rait ensuite retrouver en finale Alcaraz, Medvedev ou Fritz.

Deux parcours opposés, puisque chacun se trouve dans une partie de tableau diffé­rente. Mais les deux joueurs devront se remettre d’un joli parcours cette semaine sur le circuit ATP 500, et poten­tiel­le­ment enchaîner après avoir disputé chacun une finale.