Terence Atmane, fran­çais peu connu du grand public (147ème mondial) a réalisé un véri­table exploit ce matin en se hissant au second tour du Master 1000 de Shanghaï après une très belle victoire face au 63ème joueur mondial, Jordan Thompson.

Le Français avait parfai­te­ment débuté en rempor­tant le premier set et dérou­lant jusqu’à 6–3, 2–0 avant de se crisper et de laisser revenir son adver­saire qui rempor­tait alors le second acte.

Finalement, grâce à une belle qualité de premier service il allait au bout de son effort dans le troi­sième set pour l’emporter 6–3, 3–6, 6–1 en 1h35 minutes.

En grand progrès cette saison avec notam­ment 2 titres en Challenger, le Français de 21 ans (n°148) s'offre Jordan Thompson (6−3, 3–6, 6–1) au Masters 1000 de Shanghai pour obtenir sa PREMIÈRE victoire sur le circuit prin­cipal.

Il retrou­vera le « golgoth » Chilien Nicolas Jarry au prochain tour.