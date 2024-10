Cela fait la 4ème fois de suite que l’Italien domine le Serbe et on a bien l’im­pres­sion que Djokovic n’a plus vrai­ment les armes pour surprendre Sinner. Lors de sa prise de parole après son succès sur le court, le numéro 1 mondial a tenu à rendre hommage à son adversaire.

« C’est diffi­cile de vous révéler un secret. Il n’a aucune faiblesse. Il faut essayer d’uti­liser les petites occa­sions qu’il vous offre. Il n’y en a pas beau­coup tout au long du match. Il faut juste essayer de croire à chaque instant. C’est tout. C’est une légende de notre sport. C’est très diffi­cile de jouer contre lui. Je suis très content. »