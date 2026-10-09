Plombé par les blessures, Lorenzo Musetti vit une saison compliquée.
Avant de perdre contre l’invité chinois Yi Zhou (277e mondial) lors de son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Shanghai (7–6[7], 3–6, 7–6[1]), l’Italien affirmait d’ailleurs dans des propos relayés par Ubitennis que son objectif principal de cette fin de saison était de ne pas se blesser.
« En 2027, je veux prendre la place qui me revient au classement. Je suis déterminé et très motivé à récupérer ce qui m’appartient, et je peux essayer de viser un retour au niveau où j’étais en début de saison. L’objectif principal est désormais d’essayer de terminer l’année sans nouvelles blessures. Le problème central de cette saison a justement été celui‐là : trop d’arrêts qui ont freiné ma progression, tant au classement qu’au niveau de jeu. À chaque fois, je me suis retrouvé à repartir presque de zéro ou, en tout cas, dans une situation difficile. L’objectif est de pouvoir m’entraîner le plus longtemps possible pendant la préparation, en mettant l’accent sur la prévention et le renforcement physique général. Et ensuite, de me préparer à une saison qui débutera avec quelques points à défendre, mais en même temps avec peu de points à la fin. »
Publié le vendredi 9 octobre 2026 à 16:59