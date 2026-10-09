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Lorenzo Musetti, battu par le 277e joueur mondial : « L’objectif prin­cipal est d’essayer de terminer l’année sans nouvelles blessures »

Par
Baptiste Mulatier
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Plombé par les bles­sures, Lorenzo Musetti vit une saison compliquée. 

Avant de perdre contre l’in­vité chinois Yi Zhou (277e mondial) lors de son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Shanghai (7–6[7], 3–6, 7–6[1]), l’Italien affir­mait d’ailleurs dans des propos relayés par Ubitennis que son objectif prin­cipal de cette fin de saison était de ne pas se blesser. 

« En 2027, je veux prendre la place qui me revient au clas­se­ment. Je suis déter­miné et très motivé à récu­pérer ce qui m’appartient, et je peux essayer de viser un retour au niveau où j’étais en début de saison. L’objectif prin­cipal est désor­mais d’essayer de terminer l’année sans nouvelles bles­sures. Le problème central de cette saison a juste­ment été celui‐là : trop d’arrêts qui ont freiné ma progres­sion, tant au clas­se­ment qu’au niveau de jeu. À chaque fois, je me suis retrouvé à repartir presque de zéro ou, en tout cas, dans une situa­tion diffi­cile. L’objectif est de pouvoir m’entraîner le plus long­temps possible pendant la prépa­ra­tion, en mettant l’accent sur la préven­tion et le renfor­ce­ment physique général. Et ensuite, de me préparer à une saison qui débu­tera avec quelques points à défendre, mais en même temps avec peu de points à la fin. »

Publié le vendredi 9 octobre 2026 à 16:59

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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