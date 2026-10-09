Plombé par les bles­sures, Lorenzo Musetti vit une saison compliquée.

Avant de perdre contre l’in­vité chinois Yi Zhou (277e mondial) lors de son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Shanghai (7–6[7], 3–6, 7–6[1]), l’Italien affir­mait d’ailleurs dans des propos relayés par Ubitennis que son objectif prin­cipal de cette fin de saison était de ne pas se blesser.

« En 2027, je veux prendre la place qui me revient au clas­se­ment. Je suis déter­miné et très motivé à récu­pérer ce qui m’appartient, et je peux essayer de viser un retour au niveau où j’étais en début de saison. L’objectif prin­cipal est désor­mais d’essayer de terminer l’année sans nouvelles bles­sures. Le problème central de cette saison a juste­ment été celui‐là : trop d’arrêts qui ont freiné ma progres­sion, tant au clas­se­ment qu’au niveau de jeu. À chaque fois, je me suis retrouvé à repartir presque de zéro ou, en tout cas, dans une situa­tion diffi­cile. L’objectif est de pouvoir m’entraîner le plus long­temps possible pendant la prépa­ra­tion, en mettant l’accent sur la préven­tion et le renfor­ce­ment physique général. Et ensuite, de me préparer à une saison qui débu­tera avec quelques points à défendre, mais en même temps avec peu de points à la fin. »