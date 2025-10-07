AccueilATPATP - ShanghaiLorenzo Musetti : "J'ai croisé le coach de Jannik Sinner, Simone Vagnozzi,...
ATP - Shanghai

Lorenzo Musetti : « J’ai croisé le coach de Jannik Sinner, Simone Vagnozzi, après son abandon au troi­sième tour et il ne me semblait pas du tout inquiet »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

642

Dans des propos relayés par OA Sport, Lorenzo Musetti a des nouvelles de son compa­triote, Jannik Sinner, contraint à l’abandon face à Tallon Griekspoor au troi­sième tour du Masters 1000 de Shanghai. 

« Je n’ai pas eu de nouvelles de Sinner après son abandon pour crampes. J’ai vu Simone (Vagnozzi, son coach, ndlr) ce matin au petit‐déjeuner et il ne semblait pas du tout inquiet. Il m’a dit que Jannik était déjà reparti. Je suppose que nous le verrons au Six King Slam, puis nous nous retrou­ve­rons à l’ATP 500 de Vienne », a raconté le 9e joueur mondial, qui affron­tera Felix Auger‐Aliassime en huitièmes de finale mercredi. 

Publié le mardi 7 octobre 2025 à 10:22

Article précédent
Djokovic explique son choix : « C’est ce qui m’a motivé à venir ici »
Article suivant
Craig Tiley, direc­teur de l’Open d’Australie : « La riva­lité entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner pour­rait devenir la plus grande que nous ayons jamais connue »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.