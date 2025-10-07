Dans des propos relayés par OA Sport, Lorenzo Musetti a des nouvelles de son compa­triote, Jannik Sinner, contraint à l’abandon face à Tallon Griekspoor au troi­sième tour du Masters 1000 de Shanghai.

« Je n’ai pas eu de nouvelles de Sinner après son abandon pour crampes. J’ai vu Simone (Vagnozzi, son coach, ndlr) ce matin au petit‐déjeuner et il ne semblait pas du tout inquiet. Il m’a dit que Jannik était déjà reparti. Je suppose que nous le verrons au Six King Slam, puis nous nous retrou­ve­rons à l’ATP 500 de Vienne », a raconté le 9e joueur mondial, qui affron­tera Felix Auger‐Aliassime en huitièmes de finale mercredi.