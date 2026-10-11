À 38 ans, Adrian Mannarino est encore très compé­titif avec notam­ment une victoire face au 7e joueur mondial, Flavio Cobolli, il y a deux jours sur le Masters 1000 de Shanghai, son premier succès face à un Top 10 de la saison.

Finalement battu par Karen Khachanov au troi­sième tour ce dimanche, le Français a évoqué, avec comme d’ha­bi­tude beau­coup de sincé­rité, sa situa­tion sur le circuit et l’im­pact du poids des années sur son corps.

« Je ne peux plus en faire plus (à l’en­traî­ne­ment), ça c’est sûr, mais je peux essayer d’en faire autant. Avec le temps qui passe et la vieillesse, tu as envie d’en faire un peu moins. J’entends des conseils : « Il faut en faire un peu moins, mais plus quali­tatif. » Bon, ça, pardon, c’est un peu de la bran­lette. Si tu veux être compé­titif face à des mecs de 20 ans, il ne faut pas en faire moins. Dès que je mets un peu moins d’in­ten­sité à l’en­traî­ne­ment, physi­que­ment ou même dans la tête, parce qu’il y a des moments où c’est plus dur de trouver la moti­va­tion, je le sens tout de suite : les résul­tats sont beau­coup moins bons. Il faut toujours garder de la qualité parce que la concur­rence ne t’at­tend pas », a déclaré Mannarino chez nos confrères de L’Équipe.