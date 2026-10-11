À 38 ans, Adrian Mannarino est encore très compétitif avec notamment une victoire face au 7e joueur mondial, Flavio Cobolli, il y a deux jours sur le Masters 1000 de Shanghai, son premier succès face à un Top 10 de la saison.
Finalement battu par Karen Khachanov au troisième tour ce dimanche, le Français a évoqué, avec comme d’habitude beaucoup de sincérité, sa situation sur le circuit et l’impact du poids des années sur son corps.
« Je ne peux plus en faire plus (à l’entraînement), ça c’est sûr, mais je peux essayer d’en faire autant. Avec le temps qui passe et la vieillesse, tu as envie d’en faire un peu moins. J’entends des conseils : « Il faut en faire un peu moins, mais plus qualitatif. » Bon, ça, pardon, c’est un peu de la branlette. Si tu veux être compétitif face à des mecs de 20 ans, il ne faut pas en faire moins. Dès que je mets un peu moins d’intensité à l’entraînement, physiquement ou même dans la tête, parce qu’il y a des moments où c’est plus dur de trouver la motivation, je le sens tout de suite : les résultats sont beaucoup moins bons. Il faut toujours garder de la qualité parce que la concurrence ne t’attend pas », a déclaré Mannarino chez nos confrères de L’Équipe.
Publié le dimanche 11 octobre 2026 à 19:45