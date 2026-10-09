Adrian Mannarino est comme le bon vin, il ne semble jamais vieillir ! Le « divin chauve » s’est offert ce vendredi matin à Shanghai le douzième top 10 de sa carrière en venant à bout de l’Italien Flavio Cobolli, en grande diffi­culté ces dernières semaines.

Au terme d’une rencontre disputée en trois manches, c’est fina­le­ment le Français qui a eu le dernier mot, s’im­po­sant sur le score de 6–1, 4–6, 6–3 pour décro­cher son billet pour le troi­sième tour du Masters 1000 chinois.

Après une balle de match parti­cu­liè­re­ment disputée, Mannarino s’est même permis une célé­bra­tion pour le moins inha­bi­tuelle, dont lui seul connaît pour l’ins­tant la signi­fi­ca­tion. Nul doute qu’il sera inter­rogé à ce sujet en confé­rence de presse !

First Top 10 win of the season 🕺



Mannarino makes it past 6th seed Cobolli, 6–1 4–6 6–3 !@AdrianMannarino #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/ENJy3ICxVr — Tennis TV (@TennisTV) October 9, 2026

Une belle perfor­mance pour le Français, qui retrou­vera au prochain tour le vain­queur du duel entre Karen Khachanov et Arthur Fery.