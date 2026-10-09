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Mannarino s’offre un top 10 avec une célé­bra­tion très bizarre !

Par
Antoine Trupiano
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Tennis - Us Open 2025 - ITF -

Adrian Mannarino est comme le bon vin, il ne semble jamais vieillir ! Le « divin chauve » s’est offert ce vendredi matin à Shanghai le douzième top 10 de sa carrière en venant à bout de l’Italien Flavio Cobolli, en grande diffi­culté ces dernières semaines.

Au terme d’une rencontre disputée en trois manches, c’est fina­le­ment le Français qui a eu le dernier mot, s’im­po­sant sur le score de 6–1, 4–6, 6–3 pour décro­cher son billet pour le troi­sième tour du Masters 1000 chinois.

Après une balle de match parti­cu­liè­re­ment disputée, Mannarino s’est même permis une célé­bra­tion pour le moins inha­bi­tuelle, dont lui seul connaît pour l’ins­tant la signi­fi­ca­tion. Nul doute qu’il sera inter­rogé à ce sujet en confé­rence de presse !

Une belle perfor­mance pour le Français, qui retrou­vera au prochain tour le vain­queur du duel entre Karen Khachanov et Arthur Fery.

Publié le vendredi 9 octobre 2026 à 11:24

A propos de l’auteur

Antoine Trupiano

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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