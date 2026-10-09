Adrian Mannarino est comme le bon vin, il ne semble jamais vieillir ! Le « divin chauve » s’est offert ce vendredi matin à Shanghai le douzième top 10 de sa carrière en venant à bout de l’Italien Flavio Cobolli, en grande difficulté ces dernières semaines.
Au terme d’une rencontre disputée en trois manches, c’est finalement le Français qui a eu le dernier mot, s’imposant sur le score de 6–1, 4–6, 6–3 pour décrocher son billet pour le troisième tour du Masters 1000 chinois.
Après une balle de match particulièrement disputée, Mannarino s’est même permis une célébration pour le moins inhabituelle, dont lui seul connaît pour l’instant la signification. Nul doute qu’il sera interrogé à ce sujet en conférence de presse !
Une belle performance pour le Français, qui retrouvera au prochain tour le vainqueur du duel entre Karen Khachanov et Arthur Fery.
Publié le vendredi 9 octobre 2026 à 11:24