Les condi­tions étouf­fantes à Shanghai, en raison de la chaleur et de l’hu­mi­dité, combi­nées à la lenteur des courts, mettent les orga­nismes à rude épreuve.

Medjedovic : « How can you let us play in these condi­tions ? »



« Under this roof, there is no air. »



« There is zero air in here.«



Humidity in Shanghai : 86% 🥵



Le Serbe Hamad Medjedovic en a fait les frais dès son entrée en lice. Opposé au Français Arthur Rinderknech lors de son premier tour disputé sous le toit, il a été contraint à l’abandon.

« Comment pouvez‐vous nous laisser jouer dans ces condi­tions ? Sous ce toit, il n’y a pas d’air », a lancé le 63e joueur mondial avant de remporter le premier set et d’aban­donner en début de seconde manche.