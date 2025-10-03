AccueilATPATP - ShanghaiMedjedovic à l'arbitre avant son abandon contre Rinderknech : "Comment pouvez-vous nous...
ATP - Shanghai

Medjedovic à l’ar­bitre avant son abandon contre Rinderknech : « Comment pouvez‐vous nous laisser jouer dans ces conditions ? »

Les condi­tions étouf­fantes à Shanghai, en raison de la chaleur et de l’hu­mi­dité, combi­nées à la lenteur des courts, mettent les orga­nismes à rude épreuve. 

Le Serbe Hamad Medjedovic en a fait les frais dès son entrée en lice. Opposé au Français Arthur Rinderknech lors de son premier tour disputé sous le toit, il a été contraint à l’abandon.

« Comment pouvez‐vous nous laisser jouer dans ces condi­tions ? Sous ce toit, il n’y a pas d’air », a lancé le 63e joueur mondial avant de remporter le premier set et d’aban­donner en début de seconde manche. 

vendredi 3 octobre 2025

