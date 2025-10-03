Les conditions étouffantes à Shanghai, en raison de la chaleur et de l’humidité, combinées à la lenteur des courts, mettent les organismes à rude épreuve.
« Under this roof, there is no air. »
« There is zero air in here.«
Humidity in Shanghai : 86% 🥵
Le Serbe Hamad Medjedovic en a fait les frais dès son entrée en lice. Opposé au Français Arthur Rinderknech lors de son premier tour disputé sous le toit, il a été contraint à l’abandon.
« Comment pouvez‐vous nous laisser jouer dans ces conditions ? Sous ce toit, il n’y a pas d’air », a lancé le 63e joueur mondial avant de remporter le premier set et d’abandonner en début de seconde manche.
