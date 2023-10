Interrogé sur le joueur qui semblait selon lui le plus à même de remporter le titre après son élimi­na­tion du Masters 1000 de Shanghai face à Sebastian Korda, Daniil Medvedev a forcé­ment cité Carlos Alcaraz en expli­quant que l’Espagnol faisait de toute façon partie des favoris à chaque tournoi auquel il participait.

« C’est diffi­cile à dire. Je dirais qu’en général, si on parle de la forme en ce moment, Carlos est un joueur comme Djokovic et Nadal l’étaient aupa­ra­vant. Chaque fois qu’il parti­cipe à un tournoi, il est le plus grand, ou quand Novak est là, l’un des deux plus grands préten­dants au titre. Jannik (Sinner) est en pleine forme, voyons comment il peut s’adapter physi­que­ment au fait d’avoir joué à Pékin la semaine dernière. Je dirais donc qu’ils sont les deux plus grands favoris. Mais en même temps, c’est pour cela que nous aimons le tennis. Peut‐être que Jannik va perdre aujourd’hui (dimanche), que Carlos perdra demain et que tout sera fini. Mais on verra bien. C’est pour ça que le tennis est inté­res­sant, on ne sait jamais ce qu’il va se passer. »