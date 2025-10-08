Sorti vainqueur d’un véritable combat face à Learner Tien, ce mercredi en huitièmes de finale du Masters 1000 de Shanghai, Daniil Medvedev a rendu un vibrant hommage à son jeune adversaire lors de son passage en zone mixte après la rencontre.
« Je ne trouve pas les mots justes, mais à mon avis, c’est un joueur de tennis incroyable. Quand je dis « joueur de tennis », je parle de tout dans son ensemble. Il n’a pas de service, et le service est le plus important dans le tennis moderne. Il n’a pas un service exceptionnel, mais malgré cela, il réussit à jouer de manière incroyable à 19 ans. À 19 ans, il a encore beaucoup de temps pour progresser et, à mon avis, il a un grand avenir devant lui. On ne sait jamais ce qui peut arriver, le tennis est un sport difficile, mais je suis heureux d’avoir réussi à le battre, car en dehors des grands joueurs comme Sinner, Alcaraz et du Big 3 (Federer, Nadal, Djokovic), c’est probablement l’adversaire le plus difficile que j’ai affronté. »
Publié le mercredi 8 octobre 2025 à 19:45