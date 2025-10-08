Sorti vain­queur d’un véri­table combat face à Learner Tien, ce mercredi en huitièmes de finale du Masters 1000 de Shanghai, Daniil Medvedev a rendu un vibrant hommage à son jeune adver­saire lors de son passage en zone mixte après la rencontre.

« Je ne trouve pas les mots justes, mais à mon avis, c’est un joueur de tennis incroyable. Quand je dis « joueur de tennis », je parle de tout dans son ensemble. Il n’a pas de service, et le service est le plus impor­tant dans le tennis moderne. Il n’a pas un service excep­tionnel, mais malgré cela, il réussit à jouer de manière incroyable à 19 ans. À 19 ans, il a encore beau­coup de temps pour progresser et, à mon avis, il a un grand avenir devant lui. On ne sait jamais ce qui peut arriver, le tennis est un sport diffi­cile, mais je suis heureux d’avoir réussi à le battre, car en dehors des grands joueurs comme Sinner, Alcaraz et du Big 3 (Federer, Nadal, Djokovic), c’est proba­ble­ment l’ad­ver­saire le plus diffi­cile que j’ai affronté. »