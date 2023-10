Le palmarès de Daniil Medvedev sur le circuit ATP a une parti­cu­la­rité assez folle. Le Russe compte en effet 20 titres, tous remportés dans des villes différentes.

Battu en finale à Pékin par Jannik Sinner, le numéro 3 mondial actuel compte désor­mais mettre fin à cette « anomalie ».

« J’espère pouvoir briser briser cette série parce qu’il me reste quatre tour­nois à jouer cette année et j’ai déjà gagné les quatre. Je suis persuadé que je peux briser cette série et gagner l’un d’entre eux. Comme je l’ai dit, je voudrais gagner tous les tour­nois sur dur. J’aime Pékin, c’est un grand tournoi. J’aime la Chine, j’y revien­drai proba­ble­ment à l’avenir », a déclaré Medvedev, opposé à Cristian Garin pour son entrée en lice sur le Masters 1000 de Shanghaï.