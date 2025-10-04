Lors de son média day de Shanghaï, Daniil a évoqué le fait qu’il ne voulait pas freiner son tempérament à cause du montant des amendes liées à son comportement, une position qui est plutôt courageuse.
« J’ai peur de penser au nombre d’amendes que j’ai payées tout au long de ma carrière. Cela prouve parfaitement que, d’une certaine manière, on ne joue pas pour l’argent. Parce que si je ne jouais que pour l’argent, je ne ferais jamais rien d’incroyable sur le terrain. Mais ce sont les émotions, c’est la vie, c’est le sport. Si on me montrait toutes les amendes que j’ai accumulées tout au long de ma carrière, je pleurerais probablement. Ce serait bien de vivre sans amendes, mais je suis quelqu’un d’émotif sur le terrain, je ne peux pas m’en empêcher »
Publié le samedi 4 octobre 2025 à 08:10