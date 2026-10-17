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Medvedev, battu par le nouveau phéno­mène du circuit : « On ne sait jamais si un joueur rempor­tera un, deux, six ou 25 titres du Grand Chelem »

Par
Thomas S
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Même Daniil Medvedev, l’un des joueurs les plus en forme du moment, n’a pas pu résister face à la révé­la­tion de la saison : Rafael Jodar.

Battu 6–3, 6–4 en 1h30 par l’Espagnol, la révé­la­tion de la saison, le Russe a reconnu en confé­rence de presse qu’il était un sacré joueur sans pour autant tirer des plans sur la comète le concernant. 

« Il a bien joué aujourd’hui (samedi). Il retour­nait bien les balles. Je pense que j’au­rais pu être un peu plus précis sur mes services. Mais c’est vrai aussi qu’il a mis beau­coup de pres­sion au retour, et je pense que ça a fait la diffé­rence : il était meilleur que moi au retour. Oui, c’est un excellent joueur. Je veux dire, il fait partie du top 10, ce n’est pas comme s’il était 60e mondial et qu’on commen­çait à parler de lui. C’est un joueur du top 10, on ne sait jamais qui rempor­tera 25 titres du Grand Chelem : six, un, deux… on verra bien. »

Publié le samedi 17 octobre 2026 à 16:32

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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