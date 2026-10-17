Même Daniil Medvedev, l’un des joueurs les plus en forme du moment, n’a pas pu résister face à la révélation de la saison : Rafael Jodar.
Battu 6–3, 6–4 en 1h30 par l’Espagnol, la révélation de la saison, le Russe a reconnu en conférence de presse qu’il était un sacré joueur sans pour autant tirer des plans sur la comète le concernant.
« Il a bien joué aujourd’hui (samedi). Il retournait bien les balles. Je pense que j’aurais pu être un peu plus précis sur mes services. Mais c’est vrai aussi qu’il a mis beaucoup de pression au retour, et je pense que ça a fait la différence : il était meilleur que moi au retour. Oui, c’est un excellent joueur. Je veux dire, il fait partie du top 10, ce n’est pas comme s’il était 60e mondial et qu’on commençait à parler de lui. C’est un joueur du top 10, on ne sait jamais qui remportera 25 titres du Grand Chelem : six, un, deux… on verra bien. »
Publié le samedi 17 octobre 2026 à 16:32