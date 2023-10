Surpris et battu par Sebastian Korda, ce dimanche au 3e tour du Masters 1000 de Shanghai, Daniil Medvedev, qui avait pointé du doigt des condi­tions beau­coup plus lentes comparé à sa dernière appa­ri­tion sur ce tournoi après son entrée en lice ce samedi, n’a pas voulu se réfu­gier derrière cette excuse même s’il recon­naît malgré tout qu’elles ont été plus favo­rables à son adversaire.

« Ce n’est pas qu’une ques­tion de court, mais je pense que les condi­tions étaient certai­ne­ment plus favo­rables pour son jeu. Elles étaient assez rapide pour frapper des coups gagnants, mais en même temps assez lentes pour avoir le temps de préparer son coup. Je pense donc que oui, pour lui, c’étaient de bonnes condi­tions. Après avoir joué hier (samedi), je m’y suis habitué, donc aujourd’hui j’ai aussi mieux joué qu’hier. Un court sera toujours favo­rable à un joueur plutôt qu’à l’autre, et je ne pense pas avoir perdu à cause de cela », a déclaré le Russe en confé­rence de presse d’après match.