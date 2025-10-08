AccueilATPATP - ShanghaiMedvedev, encore en détresse face à Tien : "Il est de partout....
ATP - Shanghai

Medvedev, encore en détresse face à Tien : « Il est de partout. Je ne sais pas quoi faire »

Daniil Medvedev est en train de revivre le même scénario d’il y a une semaine, sur le tournoi de Pékin, face à au même adver­saire, Learner Tien.

Contraint à l’abandon dans la capi­tale chinoise à cause de crampes, le Russe a subi le même sort alors qu’il menait un set, 6–5.

Incapable de bouger sa jambe pendant plusieurs minutes et fina­le­ment battu au jeu décisif, l’ac­tuel 18e mondial s’en est alors pris à son nouveau coach, Thomas Johansson, en lui deman­dant de l’aide avec une certaine véhé­mence : « Il est de partout. Je ne sais pas quoi faire. »

Le troi­sième set s’an­nonce intéressant. 

