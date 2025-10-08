Daniil Medvedev est en train de revivre le même scénario d’il y a une semaine, sur le tournoi de Pékin, face à au même adversaire, Learner Tien.
Contraint à l’abandon dans la capitale chinoise à cause de crampes, le Russe a subi le même sort alors qu’il menait un set, 6–5.
Incapable de bouger sa jambe pendant plusieurs minutes et finalement battu au jeu décisif, l’actuel 18e mondial s’en est alors pris à son nouveau coach, Thomas Johansson, en lui demandant de l’aide avec une certaine véhémence : « Il est de partout. Je ne sais pas quoi faire. »
Le troisième set s’annonce intéressant.
Publié le mercredi 8 octobre 2025 à 17:16