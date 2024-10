Auteur de plusieurs coups de gueule ces derniers jours, notam­ment sur la qualité des balles, Daniil Medvedev a fait passer un nouveau message en confé­rence de presse après sa quali­fi­ca­tion pour les huitièmes de finale du Masters 1000 de Shanghai.

« J’adore les matchs rapides. 6–2, 6–2, 50 minutes, c’est le meilleur match possible, honnê­te­ment. Mais, encore une fois, je suis désolé de le répéter, mais je me demande si j’ai raison, je pense que ces deux ou trois dernières années, les matches sont devenus en général plus longs sur le circuit ATP, parce que les balles ne vont pas aussi vite, les rallyes sont plus longs, les jeux plus longs, parce qu’on ne peut pas servir d’aces, et je me demande si j’ai raison ou si je raconte n’im­porte quoi. »