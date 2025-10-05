Dans des propos relayés par l’ATP depuis Shanghai, où il va affronter Alejandro Davidovich Fokina au troisième tour lundi, Daniil Medvedev est revenu sur son attitude très limite à l’US Open lors de sa défaite contre Benjamin Bonzi au premier tour, le 25 août dernier.
« La raquette cassée à la fin ? C’était juste un peu de désespoir. Et en même temps, je me suis dit : Les fans vont probablement adorer ça. Il restait en fait une raquette dans le sac et je ne le savais pas. J’étais bien sûr déçu du résultat, déçu de ce que je ressentais sur le court, de la façon dont j’agissais sur le court. Je voulais évacuer ma frustration, probablement pas sur le court, mais j’avais des crampes et je ne pouvais pas me lever. C’était sans aucun doute un acte de désespoir et le signe que j’avais besoin d’un nouveau départ. »
Publié le dimanche 5 octobre 2025 à 14:49