Medvedev sur son coup de sang à l’US Open : « Je me suis dit : ‘les fans vont proba­ble­ment adorer ça’ »

Dans des propos relayés par l’ATP depuis Shanghai, où il va affronter Alejandro Davidovich Fokina au troi­sième tour lundi, Daniil Medvedev est revenu sur son atti­tude très limite à l’US Open lors de sa défaite contre Benjamin Bonzi au premier tour, le 25 août dernier. 

« La raquette cassée à la fin ? C’était juste un peu de déses­poir. Et en même temps, je me suis dit : Les fans vont proba­ble­ment adorer ça. Il restait en fait une raquette dans le sac et je ne le savais pas. J’étais bien sûr déçu du résultat, déçu de ce que je ressen­tais sur le court, de la façon dont j’agis­sais sur le court. Je voulais évacuer ma frus­tra­tion, proba­ble­ment pas sur le court, mais j’avais des crampes et je ne pouvais pas me lever. C’était sans aucun doute un acte de déses­poir et le signe que j’avais besoin d’un nouveau départ. »

Publié le dimanche 5 octobre 2025 à 14:49

