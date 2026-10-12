Disqualifié le 5 octobre dernier lors de sa demi‐finale à Pékin contre Novak Djokovic, pour avoir envoyé une balle dans la tête d’un spec­ta­teur, Daniil Medvedev a déjà expliqué qu’il n’avait abso­lu­ment pas fait exprès.

Mais depuis Shanghai, le Russe a aussi expliqué que son compor­te­ment sur le court ne reflète pas vrai­ment sa person­na­lité dans la vraie vie.

« No creo que tenga doble perso­na­lidad, todo forma parte de la misma. Pero es cierto que mi manera de ser en la cancha es algo distinta a fuera. Soy una persona tran­quila, jamás me he peleado con nadie en mi vida, ni siquiera en el colegio. Me consi­dero una persona mucho más calmada en la vida real que en la pista porque las emociones que vivimos como tenistas son tremendas »🗣️ Daniil Medvedev a BB Tennis — ESPN Tenis (@ESPNtenis) October 11, 2026

« Je ne pense pas avoir une double person­na­lité, tout fait partie d’une seule et même person­na­lité. Mais il est vrai que mon compor­te­ment sur le court est quelque peu diffé­rent de celui que j’ai en dehors. Je suis quelqu’un de calme, je ne me suis jamais battu avec personne de ma vie, pas même à l’école. Je me consi­dère comme quelqu’un de beau­coup plus serein dans la vie de tous les jours que sur le court, car les émotions que nous vivons en tant que joueuses de tennis sont intenses. »