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Medvedev, une semaine après sa disqua­li­fi­ca­tion contre Djokovic : « Je ne me suis jamais battu avec personne de ma vie, pas même à l’école »

Par
Baptiste Mulatier
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Rolex Paris Masters 2025 -

Disqualifié le 5 octobre dernier lors de sa demi‐finale à Pékin contre Novak Djokovic, pour avoir envoyé une balle dans la tête d’un spec­ta­teur, Daniil Medvedev a déjà expliqué qu’il n’avait abso­lu­ment pas fait exprès. 

Mais depuis Shanghai, le Russe a aussi expliqué que son compor­te­ment sur le court ne reflète pas vrai­ment sa person­na­lité dans la vraie vie. 

« Je ne pense pas avoir une double person­na­lité, tout fait partie d’une seule et même person­na­lité. Mais il est vrai que mon compor­te­ment sur le court est quelque peu diffé­rent de celui que j’ai en dehors. Je suis quelqu’un de calme, je ne me suis jamais battu avec personne de ma vie, pas même à l’école. Je me consi­dère comme quelqu’un de beau­coup plus serein dans la vie de tous les jours que sur le court, car les émotions que nous vivons en tant que joueuses de tennis sont intenses. »

Publié le lundi 12 octobre 2026 à 08:55

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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