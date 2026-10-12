Disqualifié le 5 octobre dernier lors de sa demi‐finale à Pékin contre Novak Djokovic, pour avoir envoyé une balle dans la tête d’un spectateur, Daniil Medvedev a déjà expliqué qu’il n’avait absolument pas fait exprès.
Mais depuis Shanghai, le Russe a aussi expliqué que son comportement sur le court ne reflète pas vraiment sa personnalité dans la vraie vie.
« No creo que tenga doble personalidad, todo forma parte de la misma. Pero es cierto que mi manera de ser en la cancha es algo distinta a fuera. Soy una persona tranquila, jamás me he peleado con nadie en mi vida, ni siquiera en el colegio. Me considero una persona mucho más calmada en la vida real que en la pista porque las emociones que vivimos como tenistas son tremendas »🗣️ Daniil Medvedev a BB Tennis— ESPN Tenis (@ESPNtenis) October 11, 2026
« Je ne pense pas avoir une double personnalité, tout fait partie d’une seule et même personnalité. Mais il est vrai que mon comportement sur le court est quelque peu différent de celui que j’ai en dehors. Je suis quelqu’un de calme, je ne me suis jamais battu avec personne de ma vie, pas même à l’école. Je me considère comme quelqu’un de beaucoup plus serein dans la vie de tous les jours que sur le court, car les émotions que nous vivons en tant que joueuses de tennis sont intenses. »
Publié le lundi 12 octobre 2026 à 08:55