« Donne‐moi cette p*tain de serviette ! », lâchait Rafael Jodar à un ramas­seur de balle lors de sa victoire contre Botic van de Zandschulp en huitièmes de finale du Masters 1000 de Shanghai.

Miguel Diaz, patron du tennis espa­gnol, président de la Fédération espa­gnole de tennis, a répondu aux critiques visant le jeune joueur de 20 ans, déjà 13e mondial, qui s’est excusé après sa victoire contre Casper Ruud en quarts de finale (4−6, 6–4, 6–3).

President of the Spain’s tennis Federation defends Jódar.« Rafa is a class act for apolo­gi­zing. I can tell you he’s a wonderful person — I’ve known him since he was very young. And now he’s into the semi­fi­nals of the Shanghai Masters, the youn­gest player ever to reach that stage. We have many years ahead of us to enjoy watching him play. » — José Morgado (@josemorgado) October 16, 2026

« C’est vrai­ment génial que ‘Rafita’ se soit excusé, je vous le dis, c’est quel­qu’un de formi­dable, je le connais depuis qu’il est tout petit. Et en demi‐finale du Master 1000 de Shanghai, le plus jeune de l’his­toire. Il a encore de nombreuses années devant lui pour nous faire plaisir »