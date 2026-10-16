« Donne‐moi cette p*tain de serviette ! », lâchait Rafael Jodar à un ramasseur de balle lors de sa victoire contre Botic van de Zandschulp en huitièmes de finale du Masters 1000 de Shanghai.
Miguel Diaz, patron du tennis espagnol, président de la Fédération espagnole de tennis, a répondu aux critiques visant le jeune joueur de 20 ans, déjà 13e mondial, qui s’est excusé après sa victoire contre Casper Ruud en quarts de finale (4−6, 6–4, 6–3).
President of the Spain’s tennis Federation defends Jódar.« Rafa is a class act for apologizing. I can tell you he’s a wonderful person — I’ve known him since he was very young. And now he’s into the semifinals of the Shanghai Masters, the youngest player ever to reach that stage. We have many years ahead of us to enjoy watching him play. »— José Morgado (@josemorgado) October 16, 2026
« C’est vraiment génial que ‘Rafita’ se soit excusé, je vous le dis, c’est quelqu’un de formidable, je le connais depuis qu’il est tout petit. Et en demi‐finale du Master 1000 de Shanghai, le plus jeune de l’histoire. Il a encore de nombreuses années devant lui pour nous faire plaisir »
Publié le vendredi 16 octobre 2026 à 15:54