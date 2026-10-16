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Miguel Diaz, patron du tennis espa­gnol, sur les excuses de Rafael Jodar : « Je le connais depuis qu’il est tout petit et je vous le dis, c’est quel­qu’un de formidable »

Par
Baptiste Mulatier
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« Donne‐moi cette p*tain de serviette ! », lâchait Rafael Jodar à un ramas­seur de balle lors de sa victoire contre Botic van de Zandschulp en huitièmes de finale du Masters 1000 de Shanghai.

Miguel Diaz, patron du tennis espa­gnol, président de la Fédération espa­gnole de tennis, a répondu aux critiques visant le jeune joueur de 20 ans, déjà 13e mondial, qui s’est excusé après sa victoire contre Casper Ruud en quarts de finale (4−6, 6–4, 6–3).

« C’est vrai­ment génial que ‘Rafita’ se soit excusé, je vous le dis, c’est quel­qu’un de formi­dable, je le connais depuis qu’il est tout petit. Et en demi‐finale du Master 1000 de Shanghai, le plus jeune de l’his­toire. Il a encore de nombreuses années devant lui pour nous faire plaisir »

Publié le vendredi 16 octobre 2026 à 15:54

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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