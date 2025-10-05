Alors que tous les joueurs se plaignent d’une surface trop lente, le Tricolore a su s’adapter et venir à bout d’un Taylor Fritz (6−4, 7–5) complètement « cramé » par son précédent duel face à Marozan.
Même si Giovanni a fait un match plus que solide cela a pesé d’autant que la qualité première de l’Américain reste son explosivité.
Le pétard était donc mouillé et le Français a su être opportuniste.
En 8ème de finale il affrontera Rune qui a sorti un Humbert toujours à la recherche de son niveau de jeu. A l’issue de son succès, Giovanni était forcément heureux, ce succès n’est pas anodin.
Scheduling finally caught up with Taylor Fritz as he loses 4–6, 5–7 to Giovanni Mpetshi Perricard.— edgeAI (@edgeAIapp) October 5, 2025
Was looking completely exhausted at the end of the match.
Got broken twice on serve and didn’t generate a single break point. pic.twitter.com/V8mXDVIWUe
« Le premier Top 10 dans une carrière, c’est toujours un moment symbolique. J’ai fait un bon match dans l’ensemble. Ce n’était pas évident, les conditions étaient très compliquées à gérer. Il a eu des difficultés dans les moments importants, moi aussi, mais je suis vraiment content de mon niveau de jeu et d’avoir montré de belles choses »
Publié le dimanche 5 octobre 2025 à 10:49