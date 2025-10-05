AccueilATPATP - ShanghaiMpetshi Perricard se paye son premier top 10 : "C'est toujours unn...
ATP - Shanghai

Mpetshi Perricard se paye son premier top 10 : « C’est toujours unn moment symbo­lique dans une carrière »

Jean Muller
Par Jean Muller

Alors que tous les joueurs se plaignent d’une surface trop lente, le Tricolore a su s’adapter et venir à bout d’un Taylor Fritz (6−4, 7–5) complè­te­ment « cramé » par son précé­dent duel face à Marozan. 

Même si Giovanni a fait un match plus que solide cela a pesé d’au­tant que la qualité première de l’Américain reste son explosivité. 

Le pétard était donc mouillé et le Français a su être opportuniste. 

En 8ème de finale il affron­tera Rune qui a sorti un Humbert toujours à la recherche de son niveau de jeu. A l’issue de son succès, Giovanni était forcé­ment heureux, ce succès n’est pas anodin.

« Le premier Top 10 dans une carrière, c’est toujours un moment symbo­lique. J’ai fait un bon match dans l’ensemble. Ce n’était pas évident, les condi­tions étaient très compli­quées à gérer. Il a eu des diffi­cultés dans les moments impor­tants, moi aussi, mais je suis vrai­ment content de mon niveau de jeu et d’avoir montré de belles choses »

Publié le dimanche 5 octobre 2025 à 10:49

