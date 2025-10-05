En zone mixte après avoir battu le premier top 10 de sa carrière (Taylor Fritz), à l’occasion du troisième tour du Masters 1000 de Shanghai (6−4, 7–5), Giovanni Mpetshi Perricard a raconté être allé au bout de lui‐même dans des conditions éreintantes.
« Pour être honnête, c’était difficile. Les conditions étaient difficiles, avec beaucoup d’humidité. Donc, le match à 5–5, c’était terrible. J’ai cru que j’allais mourir sur le court. J’ai essayé de rester stable sur la balle et d’en mettre une de plus, encore une, encore une, pour essayer de gagner le point. C’était des points difficiles à enchaîner, donc je suis très heureux d’être encore debout aujourd’hui », a déclaré le Français qui affrontera Holger Rune en huitièmes de finale.
Publié le dimanche 5 octobre 2025 à 13:21