En zone mixte après avoir battu le premier top 10 de sa carrière (Taylor Fritz), à l’oc­ca­sion du troi­sième tour du Masters 1000 de Shanghai (6−4, 7–5), Giovanni Mpetshi Perricard a raconté être allé au bout de lui‐même dans des condi­tions éreintantes.

« Pour être honnête, c’était diffi­cile. Les condi­tions étaient diffi­ciles, avec beau­coup d’hu­mi­dité. Donc, le match à 5–5, c’était terrible. J’ai cru que j’al­lais mourir sur le court. J’ai essayé de rester stable sur la balle et d’en mettre une de plus, encore une, encore une, pour essayer de gagner le point. C’était des points diffi­ciles à enchaîner, donc je suis très heureux d’être encore debout aujourd’hui », a déclaré le Français qui affron­tera Holger Rune en huitièmes de finale.