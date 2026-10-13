Si la rencontre comp­tant pour le troi­sième tour du Masters 1000 de Shanghai entre Zizou Bergs et Carlos Alcaraz a été marquée par la victoire inat­tendue du Belge, ce dernier s’est égale­ment distingué pendant en prenant une pause toilettes inter­mi­nable à l’issue du premier set.

Une pause qui n’a vrai­ment pas été du goût de Jamie Murray, ancien numéro 1 mondial en double et désor­mais retraité, qui s’est sèche­ment exprimé à ce sujet via son compte Twitter.

Over 8mins for a toilet break. Still not started back. Prob takes 20 secs to walk from centre court to the chan­ging rooms in Shanghai. How is that acceptable/allowed ? — Jamie Murray (@jamie_murray) October 12, 2026

« Plus de 8 minutes pour une pause toilettes. Il n’a toujours pas repris le jeu. Il faut proba­ble­ment 20 secondes pour aller du court central aux vestiaires à Shanghai. Comment cela peut‐il être accep­table ou autorisé ? »