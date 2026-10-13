Si la rencontre comptant pour le troisième tour du Masters 1000 de Shanghai entre Zizou Bergs et Carlos Alcaraz a été marquée par la victoire inattendue du Belge, ce dernier s’est également distingué pendant en prenant une pause toilettes interminable à l’issue du premier set.
Une pause qui n’a vraiment pas été du goût de Jamie Murray, ancien numéro 1 mondial en double et désormais retraité, qui s’est sèchement exprimé à ce sujet via son compte Twitter.
Over 8mins for a toilet break. Still not started back. Prob takes 20 secs to walk from centre court to the changing rooms in Shanghai. How is that acceptable/allowed ?— Jamie Murray (@jamie_murray) October 12, 2026
« Plus de 8 minutes pour une pause toilettes. Il n’a toujours pas repris le jeu. Il faut probablement 20 secondes pour aller du court central aux vestiaires à Shanghai. Comment cela peut‐il être acceptable ou autorisé ? »
Publié le mardi 13 octobre 2026 à 14:40