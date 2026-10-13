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Murray craque pendant le match entre Alcaraz et Bergs : « Comment cela peut‐il être accep­table ou autorisé ? »

Par
Thomas S
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Si la rencontre comp­tant pour le troi­sième tour du Masters 1000 de Shanghai entre Zizou Bergs et Carlos Alcaraz a été marquée par la victoire inat­tendue du Belge, ce dernier s’est égale­ment distingué pendant en prenant une pause toilettes inter­mi­nable à l’issue du premier set.

Une pause qui n’a vrai­ment pas été du goût de Jamie Murray, ancien numéro 1 mondial en double et désor­mais retraité, qui s’est sèche­ment exprimé à ce sujet via son compte Twitter. 

« Plus de 8 minutes pour une pause toilettes. Il n’a toujours pas repris le jeu. Il faut proba­ble­ment 20 secondes pour aller du court central aux vestiaires à Shanghai. Comment cela peut‐il être accep­table ou autorisé ? »

Publié le mardi 13 octobre 2026 à 14:40

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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