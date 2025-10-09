Une partie du public chinois n’a visiblement pas pardonné à Lorenzo Musetti, malgré ses excuses, après ses propos polémiques au premier tour de l’ATP 500 de Pékin le 27 septembre dernier.
C’est en tout cas ce que pense l’Italien, qui estime avoir été volontairement dérangé entre ses premiers et deuxièmes services lors de sa défaite contre Felix Auger‐Aliassime en huitièmes de finale du Masters 1000 de Shanghai.
Musetti complaining again about the crowd coughing between his 1st and 2nd serves. He thinks it’s on purpose after what he said.— José Morgado (@josemorgado) October 8, 2025
« I know I made a mistake and I said something wrong, but please say something to them », he tells the umpire. pic.twitter.com/O6zIURDSLI
« Je sais que j’ai fait une erreur et que j’ai dit quelque chose de mal, mais s’il vous plaît, dites‐leur quelque chose (au public) », a demandé le 9e joueur mondial à l’arbitre lors de la rencontre.
