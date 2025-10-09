Une partie du public chinois n’a visi­ble­ment pas pardonné à Lorenzo Musetti, malgré ses excuses, après ses propos polé­miques au premier tour de l’ATP 500 de Pékin le 27 septembre dernier.

C’est en tout cas ce que pense l’Italien, qui estime avoir été volon­tai­re­ment dérangé entre ses premiers et deuxièmes services lors de sa défaite contre Felix Auger‐Aliassime en huitièmes de finale du Masters 1000 de Shanghai.

Musetti complai­ning again about the crowd coughing between his 1st and 2nd serves. He thinks it’s on purpose after what he said.



« I know I made a mistake and I said some­thing wrong, but please say some­thing to them », he tells the umpire. pic.twitter.com/O6zIURDSLI — José Morgado (@josemorgado) October 8, 2025

« Je sais que j’ai fait une erreur et que j’ai dit quelque chose de mal, mais s’il vous plaît, dites‐leur quelque chose (au public) », a demandé le 9e joueur mondial à l’ar­bitre lors de la rencontre.