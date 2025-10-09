AccueilATPATP - ShanghaiMusetti à l'arbitre lors de son duel contre Auger-Aliassime : "Je sais...
ATP - Shanghai

Musetti à l’ar­bitre lors de son duel contre Auger‐Aliassime : « Je sais que j’ai fait une erreur et que j’ai dit quelque chose de mal, mais s’il vous plaît, dites‐leur quelque chose »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Une partie du public chinois n’a visi­ble­ment pas pardonné à Lorenzo Musetti, malgré ses excuses, après ses propos polé­miques au premier tour de l’ATP 500 de Pékin le 27 septembre dernier.

C’est en tout cas ce que pense l’Italien, qui estime avoir été volon­tai­re­ment dérangé entre ses premiers et deuxièmes services lors de sa défaite contre Felix Auger‐Aliassime en huitièmes de finale du Masters 1000 de Shanghai.

« Je sais que j’ai fait une erreur et que j’ai dit quelque chose de mal, mais s’il vous plaît, dites‐leur quelque chose (au public) », a demandé le 9e joueur mondial à l’ar­bitre lors de la rencontre. 

Publié le jeudi 9 octobre 2025 à 08:01

