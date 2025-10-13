AccueilATPATP - ShanghaiNadine, mère de Valentin Vacherot : "L'année dernière, Arthur Rinderknech a engueulé...
ATP - Shanghai

Nadine, mère de Valentin Vacherot : « L’année dernière, Arthur Rinderknech a engueulé son cousin en lui disant : ‘qu’est‐ce que tu branles à la 200e place ? Tu te fous de ma gueule ?’ »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Interrogé par L’Equipe après l’im­pro­bable sacre de son fils à Shanghai, Nadine, la mère de Valentin Vacherot, en a dit un peu plus sur la rela­tion entre ce dernier et son cousin germain, Arthur Rinderknech, qu’il a battu en finale du Masters 1000 chinois. 

« Je me souviens que l’année dernière, Val était allé voir Arthur, qui l’avait engueulé : ‘Qu’est‐ce que tu branles à la 200e place ? Tu te fous de ma gueule ?’ Petits, c’était toujours comme ça. Val était un peu son souffre‐douleur, Arthur le surnom­mait Chabert. Val, c’était son cousin adoré. Ils étaient très proches parce que je suis proche de ma soeur (Virginie, la mère de Rinderknech). Arthur a des jumelles qui sont entre Val et lui en termes d’âge. Tous les quatre, ils se tiraient la bourre dès qu’ils faisaient du sport. Arthur, c’était le chef de file, personne ne bron­chait. L’été, il disait : ‘Aujourd’hui, 14 heures, Tour de France !’ Et ils partaient sur leur vélo. »

Publié le lundi 13 octobre 2025 à 13:58

