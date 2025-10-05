AccueilATPATP - ShanghaiNicolas Escudé, après la victoire de Djokovic face au 150e mondial :...
Nicolas Escudé, après la victoire de Djokovic face au 150e mondial : « Sans dire qu’il lui a offert ce dernier jeu et donc le match, on n’en était quand même pas loin »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Aux commen­taires du match sur Eurosport, l’an­cien joueur fran­çais Nicolas Escudé a analysé la victoire pénible de Novak Djokovic contre Yannick Hanfmann (150e mondial) au troi­sième tour du Masters 1000 de Shanghai. 

« Ça a été dur. Novak a eu à se battre contre lui‐même, avec en face un Hanfmann qui a fait sa partie. Il a très bien servi pendant presque l’en­semble de la partie. Novak a lui su faire le dos rond, attendre, patienter, ne pas se frus­trer, ne pas s’agacer, en tout cas le moins possible. Il a su attendre l’ou­ver­ture. Et quand elle est arrivée, elle a su s’y engouf­frer. Il a très bien servi dans la troi­sième manche. Hanfmann a commis un peu plus de fautes directes, et surtout des grosses fautes directes dans le dernier jeu où Novak aurait pu être plus tendu. Sans dire qu’il lui a offert ce dernier jeu et donc le match, on n’en était quand même pas loin. C’était en tout cas un match intéressant. »

Publié le dimanche 5 octobre 2025 à 16:19

