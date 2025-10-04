AccueilATPATP - ShanghaiNicolas Escudé sur Jannik Sinner : "Il ajoute des petites touches dans...
ATP - Shanghai

Nicolas Escudé sur Jannik Sinner : « Il ajoute des petites touches dans son jeu mais il ne le fait pas à n’im­porte quel moment du match »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

« Je vais essayer, même si ça veut dire perdre certains matches, d’être un plus impré­vi­sible parce que je pense que c’est ce que je dois faire pour être un meilleur joueur », promet­tait Jannik Sinner après sa défaite contre Carlos Alcaraz en finale de l’US Open.

Aux commen­taires sur Eurosport lors de la victoire de l’Italien contre Daniel Altmaier au deuxième tour du Masters 1000 de Shanghai, l’an­cien joueur fran­çais Nicolas Escudé a analysé les évolu­tions dans le jeu du numéro 2 mondial, titré à Pékin il y a quelques jours.

« Il a su se rendre le match plus facile qu’il n’y paraît. C’est lui qui était devant au score. C’est inté­res­sant de voir Sinner, quel que soit le match et la façon dont il peut se dérouler, ajouter des petites touches, des montées à contre­temps, des services volées, du retour volée. Mais comme je le disais, il ne le fait pas à n’importe quel moment du match. Il le fait quand il sait que s’il perd le point, il n’y a pas d’incidence directe derrière sur le score. »

Publié le samedi 4 octobre 2025 à 15:28

