« Je vais essayer, même si ça veut dire perdre certains matches, d’être un plus imprévisible parce que je pense que c’est ce que je dois faire pour être un meilleur joueur », promettait Jannik Sinner après sa défaite contre Carlos Alcaraz en finale de l’US Open.
Aux commentaires sur Eurosport lors de la victoire de l’Italien contre Daniel Altmaier au deuxième tour du Masters 1000 de Shanghai, l’ancien joueur français Nicolas Escudé a analysé les évolutions dans le jeu du numéro 2 mondial, titré à Pékin il y a quelques jours.
« Il a su se rendre le match plus facile qu’il n’y paraît. C’est lui qui était devant au score. C’est intéressant de voir Sinner, quel que soit le match et la façon dont il peut se dérouler, ajouter des petites touches, des montées à contretemps, des services volées, du retour volée. Mais comme je le disais, il ne le fait pas à n’importe quel moment du match. Il le fait quand il sait que s’il perd le point, il n’y a pas d’incidence directe derrière sur le score. »
Publié le samedi 4 octobre 2025 à 15:28