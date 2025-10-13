Consultant pour Eurosport, Nicolas Escudé s’est exprimé sur la défaite d’Arthur Rinderknech contre le Monégasque Valentin Vacherot en finale à Shanghai. À 30 ans, il aurait pu succéder à Jo‐Wilfried Tsonga, dernier joueur fran­çais à avoir remporté un Masters 1000 (Toronto 2014).

« La défaite, en tant que telle, va forcé­ment lui mettre un petit coup sur la tête. Elle va être apaisée sur le fait que ce soit son cousin qui gagne. Mais c’est une finale de Masters 1000. Est‐ce qu’il aura encore l’opportunité de pouvoir en gagner un ? Celle‐là, elle était en or… »