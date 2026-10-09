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Nicolas Mahut, après la défaite de Novak Djokovic : « On n’a pas eu le combat et le match qu’on attendait »

Par
Baptiste Mulatier
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Alors qu’il avait rebondi et remis les pendules à l’heure en rempor­tant mardi l’ATP 500 de Pékin, après sa tournée améri­caine cauche­mar­desque, Novak Djokovic n’a pas réussi à enchaîner à Shanghai. 

À nouveau en souf­france physique sur le court, le Serbe de 39 ans s’est incliné dès son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 chinois contre Hubert Hurkacz (6−4, 6–3), qu’il avait toujours battu en huit duels. 

« Novak a carré­ment lâché et balancé le dernier point… On n’a pas eu le combat et le match qu’on atten­dait. Mais on est quand même content pour Hurkacz. Ça reste une première victoire contre Djokovic et on est content de le voir évoluer à ce niveau‐là. C’est bien que Djokovic se soit arrêté pour signer des auto­graphes à ses fans, qui sont forcé­ment déçus. L’enchaînement Pékin‐Shanghai était trop diffi­cile pour lui », a réagi Nicolas Mahut aux commen­taires du match sur Eurosport.

Publié le vendredi 9 octobre 2026 à 14:01

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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