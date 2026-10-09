Alors qu’il avait rebondi et remis les pendules à l’heure en remportant mardi l’ATP 500 de Pékin, après sa tournée américaine cauchemardesque, Novak Djokovic n’a pas réussi à enchaîner à Shanghai.
À nouveau en souffrance physique sur le court, le Serbe de 39 ans s’est incliné dès son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 chinois contre Hubert Hurkacz (6−4, 6–3), qu’il avait toujours battu en huit duels.
« Novak a carrément lâché et balancé le dernier point… On n’a pas eu le combat et le match qu’on attendait. Mais on est quand même content pour Hurkacz. Ça reste une première victoire contre Djokovic et on est content de le voir évoluer à ce niveau‐là. C’est bien que Djokovic se soit arrêté pour signer des autographes à ses fans, qui sont forcément déçus. L’enchaînement Pékin‐Shanghai était trop difficile pour lui », a réagi Nicolas Mahut aux commentaires du match sur Eurosport.
Publié le vendredi 9 octobre 2026 à 14:01