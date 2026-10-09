Alors qu’il avait rebondi et remis les pendules à l’heure en rempor­tant mardi l’ATP 500 de Pékin, après sa tournée améri­caine cauche­mar­desque, Novak Djokovic n’a pas réussi à enchaîner à Shanghai.

À nouveau en souf­france physique sur le court, le Serbe de 39 ans s’est incliné dès son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 chinois contre Hubert Hurkacz (6−4, 6–3), qu’il avait toujours battu en huit duels.

« Novak a carré­ment lâché et balancé le dernier point… On n’a pas eu le combat et le match qu’on atten­dait. Mais on est quand même content pour Hurkacz. Ça reste une première victoire contre Djokovic et on est content de le voir évoluer à ce niveau‐là. C’est bien que Djokovic se soit arrêté pour signer des auto­graphes à ses fans, qui sont forcé­ment déçus. L’enchaînement Pékin‐Shanghai était trop diffi­cile pour lui », a réagi Nicolas Mahut aux commen­taires du match sur Eurosport.