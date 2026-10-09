Alors qu’il semblait avoir retrouvé des couleurs en remportant mardi l’ATP 500 de Pékin, après une tournée américaine cauchemardesque, Novak Djokovic n’a pas confirmé à Shanghai.
De nouveau gêné physiquement sur le court, le Serbe de 39 ans a chuté dès son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 chinois face au Polonais Hubert Hurkacz (6−4, 6–3). Un joueur qu’il avait pourtant toujours dominé en huit confrontations.
De passage en zone mixte quelques minutes après sa défaite, l’homme 24 titres du Grand Chelem a reconnu ne pas avoir retrouvé les sensations affichées à Pékin, tout en soulignant la difficulté de retourner le service de son adversaire.
« J’étais loin d’avoir le même niveau qu’à Pékin. Je suis un peu plus fatigué, je ne suis pas en pleine forme. Hubi servait très fort et, vous savez, je ne me sentais pas à l’aise sur le court, je n’arrivais pas à bien sentir la balle. C’est une surface ultra‐rapide, complètement différente de celle de Pékin. Si on perd son service, ça suffit pour perdre le match, ne serait‐ce qu’une seule fois par set. C’est ce qui s’est passé. C’est très difficile de renvoyer son service, presque impossible, il servait très fort. Donc je ne me suis pas adapté, et c’était un tirage au sort vraiment difficile pour moi de l’affronter dès le premier match ici. »
Publié le vendredi 9 octobre 2026 à 14:32