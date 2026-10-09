Alors qu’il semblait avoir retrouvé des couleurs en rempor­tant mardi l’ATP 500 de Pékin, après une tournée améri­caine cauche­mar­desque, Novak Djokovic n’a pas confirmé à Shanghai.

De nouveau gêné physi­que­ment sur le court, le Serbe de 39 ans a chuté dès son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 chinois face au Polonais Hubert Hurkacz (6−4, 6–3). Un joueur qu’il avait pour­tant toujours dominé en huit confrontations.

De passage en zone mixte quelques minutes après sa défaite, l’homme 24 titres du Grand Chelem a reconnu ne pas avoir retrouvé les sensa­tions affi­chées à Pékin, tout en souli­gnant la diffi­culté de retourner le service de son adversaire.

« J’étais loin d’avoir le même niveau qu’à Pékin. Je suis un peu plus fatigué, je ne suis pas en pleine forme. Hubi servait très fort et, vous savez, je ne me sentais pas à l’aise sur le court, je n’arrivais pas à bien sentir la balle. C’est une surface ultra‐rapide, complè­te­ment diffé­rente de celle de Pékin. Si on perd son service, ça suffit pour perdre le match, ne serait‐ce qu’une seule fois par set. C’est ce qui s’est passé. C’est très diffi­cile de renvoyer son service, presque impos­sible, il servait très fort. Donc je ne me suis pas adapté, et c’était un tirage au sort vrai­ment diffi­cile pour moi de l’affronter dès le premier match ici. »