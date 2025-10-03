Vainqueur pour la 20e fois en 22 rencontres de Marin Cilic, 7–6, 6–4, ce vendredi au deuxième tour du Masters 1000 de Shanghai, Novak Djokovic s’est exprimé sur le court après la rencontre.

Et forcé­ment, il se sentait un peu rouillé, lui qui n’avait plus joué en compé­ti­tion depuis le 5 septembre dernier et sa défaite en demi‐finales de l’US Open contre Carlos Alcaraz.

« J’ai eu beau­coup de mal à trouver mon rythme en fond de court parce que, évidem­ment, je manque de match. Affronter Marin Cilic pour un match d’ou­ver­ture dans un tournoi est très diffi­cile. Il peut battre n’im­porte qui quand il joue comme ça, il est très agressif, il ne donne pas beau­coup de temps. J’ai réussi à m’en sortir grâce à mon service mais il va vrai­ment falloir que je m’amé­liore dans mon tennis pour la suite du tournoi. »