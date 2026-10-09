Titré mardi à Pékin, où il a notamment battu Alexander Zverev en quarts de finale, Novak Djokovic s’est incliné dès son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Shanghai.
En zone mixte après sa défaite contre Hubert Hurkacz (6−4, 6–3), qu’il avait toujours battu en huit duels, le Serbe de 39 ans a confirmé qu’il participerait au Rolex Paris Masters du 2 au 8 novembre, en affirmant (ou presque) qu’il ne disputerait pas d’autre tournoi avant.
« Je prévois de ne jouer qu’à Paris, ou… voyons voir. J’espère pouvoir y obtenir un bon résultat », a déclaré l’homme aux 24 titres, qui aimerait se qualifier pour le Masters à Turin du 15 au 22 novembre.
Classé 9e à la Race, la dernière place qualificative pour les Finales ATP suite au forfait de Jannik Sinner, Novak Djokovic va forcément chuter à l’issue du tournoi de Shanghai.
Publié le vendredi 9 octobre 2026 à 18:55