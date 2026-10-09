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Novak Djokovic, après son élimi­na­tion préma­turée : « Je ne prévois de jouer qu’à Paris »

Par
Baptiste Mulatier
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Titré mardi à Pékin, où il a notam­ment battu Alexander Zverev en quarts de finale, Novak Djokovic s’est incliné dès son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Shanghai. 

En zone mixte après sa défaite contre Hubert Hurkacz (6−4, 6–3), qu’il avait toujours battu en huit duels, le Serbe de 39 ans a confirmé qu’il parti­ci­pe­rait au Rolex Paris Masters du 2 au 8 novembre, en affir­mant (ou presque) qu’il ne dispu­te­rait pas d’autre tournoi avant. 

« Je prévois de ne jouer qu’à Paris, ou… voyons voir. J’espère pouvoir y obtenir un bon résultat », a déclaré l’homme aux 24 titres, qui aime­rait se quali­fier pour le Masters à Turin du 15 au 22 novembre. 

Classé 9e à la Race, la dernière place quali­fi­ca­tive pour les Finales ATP suite au forfait de Jannik Sinner, Novak Djokovic va forcé­ment chuter à l’issue du tournoi de Shanghai. 

Publié le vendredi 9 octobre 2026 à 18:55

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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