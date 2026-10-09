Titré mardi à Pékin, où il a notam­ment battu Alexander Zverev en quarts de finale, Novak Djokovic s’est incliné dès son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Shanghai.

En zone mixte après sa défaite contre Hubert Hurkacz (6−4, 6–3), qu’il avait toujours battu en huit duels, le Serbe de 39 ans a confirmé qu’il parti­ci­pe­rait au Rolex Paris Masters du 2 au 8 novembre, en affir­mant (ou presque) qu’il ne dispu­te­rait pas d’autre tournoi avant.

« Je prévois de ne jouer qu’à Paris, ou… voyons voir. J’espère pouvoir y obtenir un bon résultat », a déclaré l’homme aux 24 titres, qui aime­rait se quali­fier pour le Masters à Turin du 15 au 22 novembre.

Classé 9e à la Race, la dernière place quali­fi­ca­tive pour les Finales ATP suite au forfait de Jannik Sinner, Novak Djokovic va forcé­ment chuter à l’issue du tournoi de Shanghai.