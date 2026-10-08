Après son titre à Pékin, Novak Djokovic va tenter d’enchaîner lors du Masters 1000 de Shanghai, où il affron­tera Hubert Hurkacz dès son entrée en lice.

Finaliste à Chengdu et demi‐finaliste à Pékin, où il avait dû aban­donner face à Alex de Minaur, le Polonais s’est visi­ble­ment remis.

Le 34e mondial s’est imposé à Shanghai contre James Duckworth (64e), 6–3, 7–6(4), et rejoint donc le Serbe au deuxième tour.

Si Djokovic mène 8–0 dans ses face‐à‐face avec Hurkacz, affronter l’ex-6e mondial, en forme depuis plusieurs semaines, lors d’une entrée en lice ne s’annonce pas de tout repos.

Hurkacz books another Djokovic meeting ✍️The 2023 champ is on a 7‑win‐streak in Shanghai, as he beats Duckworth !#RolexShanghaiMasters https://t.co/oS66vcFFuY — Tennis TV (@TennisTV) October 8, 2026

Le duel entre les deux hommes devrait avoir lieu samedi.