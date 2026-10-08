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Novak Djokovic connaît son premier adver­saire, et ce n’est pas un cadeau

Par
Baptiste Mulatier
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Après son titre à Pékin, Novak Djokovic va tenter d’enchaîner lors du Masters 1000 de Shanghai, où il affron­tera Hubert Hurkacz dès son entrée en lice.

Finaliste à Chengdu et demi‐finaliste à Pékin, où il avait dû aban­donner face à Alex de Minaur, le Polonais s’est visi­ble­ment remis.

Le 34e mondial s’est imposé à Shanghai contre James Duckworth (64e), 6–3, 7–6(4), et rejoint donc le Serbe au deuxième tour.

Si Djokovic mène 8–0 dans ses face‐à‐face avec Hurkacz, affronter l’ex-6e mondial, en forme depuis plusieurs semaines, lors d’une entrée en lice ne s’annonce pas de tout repos.

Le duel entre les deux hommes devrait avoir lieu samedi. 

Publié le jeudi 8 octobre 2026 à 10:27

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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