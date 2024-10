De passage en confé­rence de presse ce mercredi avant son entrée en lice sur le Masters 1000 de Shanghai où il affron­tera Michelsen ou Bu, Novak Djokovic, après s’être montré assez sévère sur les rebon­dis­se­ments dans l’af­faire Jannik Sinner, a égale­ment dévoilé le prin­cipal objectif de son tournoi et de sa fin de saison : la quête du 100.

« Comme je l’ai déjà dit, la Chine a été pour moi un lieu de succès et de bonheur. J’ai eu beau­coup de succès sur le sol chinois, tant à Pékin qu’à Shanghai. Cela fait cinq ans que je ne suis pas venu ici. J’aime jouer ici, j’aime les condi­tions, j’aime le soutien que je reçois, et j’ai aussi une moti­va­tion supplé­men­taire, celle d’es­sayer de remporter mon 100e titre. Oui, c’est tout ce que je peux dire pour l’ins­tant. J’essaie de m’amé­liorer chaque jour lors de mes séances d’en­traî­ne­ment. Je joue beau­coup de points d’en­traî­ne­ment, de matchs, de sets, et j’es­saie d’at­teindre le niveau souhaité, parce que je n’ai pas joué beau­coup de tour­nois ces derniers temps, et j’ai donc du retard à rattraper sur les autres. Encore une fois, j’es­père pouvoir utiliser cette fraî­cheur d’une certaine manière, ainsi que les expé­riences passées et les succès que j’ai eus sur ce court pour réussir cette année dans le tournoi également. »