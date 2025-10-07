Qualifié pour les quarts de finale du Masters 1000 de Shanghai après une victoire très compli­quée ce mardi face à Jaume Munar, rencontre au cours de laquelle il a été pris de vomis­se­ment, Novak Djokovic a donné de ses nouvelles via ses réseaux sociaux.

Pour rappel, le Serbe était absent de la confé­rence de presse d’après match suite aux conseils des méde­cins du tournoi, visi­ble­ment préoc­cupés par son état physique à l’issue du match.

Tough day at the office. Very chal­len­ging physi­cally. Luckily, I have the grea­test support in the world 🫶🏼. 我爱上海 pic.twitter.com/PgGHHA0Zqm — Novak Djokovic (@DjokerNole) October 7, 2025

« Journée diffi­cile au bureau. Très exigeante physi­que­ment. Heureusement, j’ai le meilleur soutien au monde », a écrit Djokovic, très recon­nais­sant envers les fans chinois.