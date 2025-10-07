Qualifié pour les quarts de finale du Masters 1000 de Shanghai après une victoire très compliquée ce mardi face à Jaume Munar, rencontre au cours de laquelle il a été pris de vomissement, Novak Djokovic a donné de ses nouvelles via ses réseaux sociaux.
Pour rappel, le Serbe était absent de la conférence de presse d’après match suite aux conseils des médecins du tournoi, visiblement préoccupés par son état physique à l’issue du match.
Tough day at the office. Very challenging physically. Luckily, I have the greatest support in the world 🫶🏼. 我爱上海 pic.twitter.com/PgGHHA0Zqm— Novak Djokovic (@DjokerNole) October 7, 2025
« Journée difficile au bureau. Très exigeante physiquement. Heureusement, j’ai le meilleur soutien au monde », a écrit Djokovic, très reconnaissant envers les fans chinois.
Publié le mardi 7 octobre 2025 à 19:45