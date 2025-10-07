AccueilATPATP - ShanghaiNovak Djokovic donne de ses nouvelles après sa victoire rocambolesque : "C'était...
ATP - Shanghai

Novak Djokovic donne de ses nouvelles après sa victoire rocam­bo­lesque : « C’était une journée diffi­cile, très exigeante physi­que­ment. Mais heureusement… »

Thomas S
Par Thomas S

-

554

Qualifié pour les quarts de finale du Masters 1000 de Shanghai après une victoire très compli­quée ce mardi face à Jaume Munar, rencontre au cours de laquelle il a été pris de vomis­se­ment, Novak Djokovic a donné de ses nouvelles via ses réseaux sociaux.

Pour rappel, le Serbe était absent de la confé­rence de presse d’après match suite aux conseils des méde­cins du tournoi, visi­ble­ment préoc­cupés par son état physique à l’issue du match. 

« Journée diffi­cile au bureau. Très exigeante physi­que­ment. Heureusement, j’ai le meilleur soutien au monde », a écrit Djokovic, très recon­nais­sant envers les fans chinois. 

Publié le mardi 7 octobre 2025 à 19:45

Article précédent
Une membre du Top 20 au bord de la dépres­sion : « Je suis loin d’aller bien depuis long­temps. J’ai atteint mes limites et je ne peux plus continuer »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.