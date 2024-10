Novak Djokovic a toujours eu ses chou­chous sur le circuit, et quand il peut en plus les aider à grandir, il le fait volontiers.

C’est la nature de ses propos au sujet de la joueuse chinoise, Qinwen Zheng, qu’il apprécie énor­mé­ment comme il l’a expliqué aux médias locaux en confé­rence de presse après sa quali­fi­ca­tion pour les quarts de finale du Masters 1000 de Shanghai.

« C’est une personne formi­dable et une très bonne joueuse qui ne cesse de s’amé­liorer. J’aime la regarder jouer, je suis un grand fan d’elle en tant que personne et en tant que joueuse. Nous avons une bonne rela­tion en dehors du terrain et quand nous en avons l’oc­ca­sion, nous discu­tons. Alors, bien sûr, je suis là, elle sait que je suis dispo­nible pour elle, pour son équipe d’en­traî­neurs, à chaque fois qu’elle veut demander des conseils ou quelque chose comme ça. J’ai entendu parler de la photo pour la médaille d’or, ce serait amusant, ce serait génial. Je ne sais pas si cela va se produire avant l’Australie, parce que nos calen­driers sont diffé­rents, mais peut‐être qu’en Australie nous pour­rons apporter les médailles et nous pour­rons le faire là‐bas. »