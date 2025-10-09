Qualifié pour les demi‐finales du Masters 1000 de Shanghai après une victoire compliquée face à Zizou Bergs, Novak Djokovic, comme depuis le début du tournoi, a encore beaucoup souffert physiquement.
Souvent à bout de souffle après de longs échanges et visiblement touché au niveau de la cheville, le Serbe semblait un peu perdu lors de son interview d’après match, comme il l’a lui‐même reconnu. « OK mec, c’est quoi déjà la question ? Désolé, je suis trop fatigué, je ne tiens plus sur mes jambes.… »
« OK man, what’s the question ? sorry im too tired I cant stand on my feet… » 😫😅👊— 𝚗𝚒𝚌𝚔. A͟O͟¹⁰ (@NoleLondon) October 9, 2025
Pour une nouvelle place en finale, l’homme aux 24 tournois du Grand Chelem affrontera la sensation du tournoi, le Monégasque, Valentin Vacherot, tombeur d’Holger Rune.
Publié le jeudi 9 octobre 2025 à 17:30