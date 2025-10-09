AccueilATPATP - ShanghaiNovak Djokovic, lors de son interview après sa qualification en demi-finales :...
ATP - Shanghai

Novak Djokovic, lors de son inter­view après sa quali­fi­ca­tion en demi‐finales : « C’est quoi déjà la ques­tion ? Désolé, je suis trop fatigué, je ne tiens plus sur mes jambes »

Par Thomas S

Qualifié pour les demi‐finales du Masters 1000 de Shanghai après une victoire compli­quée face à Zizou Bergs, Novak Djokovic, comme depuis le début du tournoi, a encore beau­coup souf­fert physiquement.

Souvent à bout de souffle après de longs échanges et visi­ble­ment touché au niveau de la cheville, le Serbe semblait un peu perdu lors de son inter­view d’après match, comme il l’a lui‐même reconnu. « OK mec, c’est quoi déjà la ques­tion ? Désolé, je suis trop fatigué, je ne tiens plus sur mes jambes.… »

Pour une nouvelle place en finale, l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem affron­tera la sensa­tion du tournoi, le Monégasque, Valentin Vacherot, tombeur d’Holger Rune.

Publié le jeudi 9 octobre 2025 à 17:30

